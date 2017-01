Les Etats-Unis invités d'honneur du Festival de la dramaturgie télévisuelle de Meknès

Les Etats-Unis sont l'invité d'honneur de la 10ème édition du Festival de la dramaturgie télévisuelle, qui sera organisée du 10 au 15 mars prochain à Meknès avec la participation de plusieurs pays étrangers. Initiée par l'Association "Al Ard Al Hor" (libre spectacle) en partenariat avec la Société nationale de radiodiffusion et de télévision, cette édition tend à consacrer le caractère international de cette manifestation culturelle et artistique.

Selon les organisateurs, ce rendez-vous annuel vise à célébrer la dramaturgie télévisuelle à travers la présentation de nouvelles œuvres nationales et internationales et mettre en valeur ce genre artistique en tant qu’un des vecteurs essentiels de la culture artistique. Elle tend aussi à la mise en valeur de nouvelles œuvres artistiques marocaines et étrangères en la matière et l’ouverture sur les expériences pionnières d’autres pays.

Cet événement culturel prévoit la participation de plusieurs pays étrangers dont la Côte d'Ivoire, les Emirats arabes unis, la France, la Jordanie, la Pologne, le Sénégal et le Sultanat d'Oman. Les œuvres réalisées au titre de l’année 2016 dans le cadre de la compétition officielle du festival seront projetées à la Maison de la culture et l’Institut français de Meknès.

Le programme de ce festival comprend des conférences sur "La production dramaturgique" et " Les aspects de coopération entre les producteurs pour la réalisation des œuvres communes" animées par des professionnels et des chercheurs, ainsi que des ateliers et des master class thématiques.

Le Festival de la dramaturgie télévisuelle, devenu un rendez-vous incontournable pour les artistes, réalisateurs et scénaristes, vise à relancer l’activité culturelle, artistique et touristique dans la région de Fès-Meknès.