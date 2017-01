Les Espagnols en tête de liste des nuitées enregistrées à Al Hoceima

61.330 nuitées touristiques ont été enregistrées à fin septembre dernier à Al Hoceima, contre 60.100 durant la même période une année auparavant, soit une hausse de 2%, selon la délégation provinciale du ministère du Tourisme.

Concernant les arrivées dans les hôtels classés, elles ont atteint 29.524 durant les neuf premiers mois de 2016, en régression de 3%, en glissement annuel, alors que le nombre de nuitées s’est établi à 61.330, dont 50.209 de nationaux et 11.121 de touristes étrangers, a précisé un rapport de la délégation, parvenu mercredi à la MAP.

Les Espagnols viennent en tête de liste en termes de nuitées enregistrées par les touristes étrangers ayant visité la ville d'Al Hoceima, durant cette période, avec 3.080 nuitées, suivis des Français (1.993), des MRE (1.596), des Hollandais (1.307), des Belges (662), des Arabes (604), des Allemands (366), des Américains (269) et des Britanniques (206).

Les établissements touristiques classés 4 étoiles ont enregistré, à fin septembre dernier, 36.808 nuitées, suivis de ceux 3 étoiles (9.041), deux étoiles (8.084), et une étoile (3.771), ainsi que des résidences hôtelières (1.948), avec un taux d'occupation de 17% contre 15% à fin septembre 2015.

Pour le seul mois de septembre dernier, quelque 3.800 arrivées et 7.306 nuitées ont été enregistrées, en hausse respective de 6% et de 12%, en glissement annuel.

La même source a fait savoir que les mois de juillet et d'août ont enregistré le nombre de touristes le plus élevé au niveau de la ville d'Al Hoceima, soit respectivement 6.187 et 8.856 touristes, avec des taux d'occupation respectifs de 34% et 50%.

De son côté, la ville de Chefchaouen a été classée au top des destinations touristiques à découvrir en 2017 dans la région du Maghreb et du Moyen-Orient, selon le site d'informations anglophone Stepfeed basé à Dubaï.

Dans un article paru en ce début d'année dressant une liste des sept meilleurs sites à visiter en 2017, la cité bleue arrive en tête du classement, pour son paysage pittoresque situé au cœur des montagnes marocaines du Rif, reconnaissable avec ses maisons aux façades blanchies à la chaux recouvertes d'un bleu très distinctif, relève le site. La beauté du paysage montagnard de la ville de Chefchaouen, fondée en 1471 comme une petite forteresse, est renforcée par le contraste des couleurs vives de la Médina et de son atmosphère décontractée, écrit le site. On retrouve également dans ce palmarès, le site Pamukkale en Turquie, suivi de Shiraz en Iran, d'Anfeh au Liban, de Dahab en Egypte, de Musandam à Oman et de Khor Al Aidad au Qatar.

Selon le rapport, ces sites se distinguent par leur beauté et leur richesse culturelle et s'inscrivent dans le cadre du patrimoine mondial de l'UNESCO.