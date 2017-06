Les Casablancais renouent avec leur festival international

Le Festival international de Casablanca, qui se tiendra du 6 au 15 juillet, revient avec un nouveau concept et une programmation riche et variée, ont annoncé, mardi soir, les organisateurs. Dix arts seront mis à l’honneur au cours des dix jours de festivités, sur deux scènes principales au niveau de l’espace Toro et à Aïn Sebaâ, où se produiront plusieurs artistes nationaux et internationaux, a indiqué le directeur général de Casa Events et Animation, Mohamed Jouahri, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de la programmation du festival. Danse, lecture, projections de films, spectacles pour enfants ou encore du street art, s’inviteront dans les 16 arrondissements de la métropole, a-t-il ajouté.

Pour M. Jouahri, le nouveau concept de ce festival est d’être un évènement gratuit et libre d’accès, recréé par et pour les Casablancais avec un concept particulier, grandiose, spectaculaire et très festif. Un événement que l’on souhaite participatif et dynamique avec une programmation dense et de qualité, qui favorise son émergence sur l’échiquier national et international, a-t-il poursuivi. Placé sous le signe "Carrefour des arts, rencontre des cultures", le Casa festival inaugure une nouvelle ère artistique de la métropole, pour devenir un rendez-vous incontournable pour tous les Casablancais et les visiteurs, à travers la découverte de musiques, de spectacles d'arts vivants, de films, de danses, entre autres.

L'objectif étant de révéler la richesse culturelle de la ville sur l'ensemble du territoire, la valoriser et la dynamiser pour renforcer son attractivité, et mettre en avant le positionnement de la ville en tant que métissage culturel, enrichir son offre culturelle et de loisirs et fédérer les publics, toutes catégories confondues, ont fait savoir les organisateurs. Le Festival international de Casablanca sera ainsi le cachet authentique de la métropole et de ses citoyens : dynamisme, créativité, jeunesse et hospitalité.

Cette démarche se traduira à travers une ligne artistique qui reflétera l’identité de Casablanca, son patrimoine exceptionnel et son ouverture au monde, souligne-t-on, ajoutant que les artistes locaux et internationaux seront notamment mis à l’honneur afin d’illustrer le rayonnement mondial de la métropole et son positionnement particulier en tant que carrefour de rencontres. Plusieurs artistes seront au rendez-vous dont Gloria Gaynor, Oum, Five stars, French Montana, Dizzy Dros, Daoudi, Zina Daoudia, Fnaire, Dj Naamane, Fatima Zahra Laâroussi, Mourad Bouriki, Haim Botbol, Aziz Sahmaoui, Hoba Hoba Spirit, Mister You, Kids United, Jil jilala, Nass El Ghiwane, Dj Van, Hatim Idar, Abdelaziz Stati, Betweenatna, Tiken Jah Fakoly, Wachm'n hit, Acid Arab, Daox, Polyswitch et Don Bigg.

Le festival démarre avec une parade électro, réalisée par des artistes de rue qui asséneront des rythmes tribaux et hypnotiques afin de transformer les rues de la ville en véritable dance floor, et connaîtra l'organisation en parallèle de la première édition du Festival de shopping de Casablanca "Shop in Casablanca".