Les Britanniques sous le charme du caftan marocain

Les professionnels de la mode, qui prennent part à la London Fashion Week 2017 (LFW), ont été séduits ce week-end par la beauté du caftan marocain, la richesse de la gastronomie et de la musique du Royaume.

Lors d’une manifestation culturelle organisée sous les couleurs nationales les 16 et 17 septembre dans la capitale britannique en parallèle avec la LFW, les convives dont des membres de la communauté marocaine d’Angleterre ont été éblouis par le caftan, symbole de l’élégance et de la féminité marocaine par excellence.

Baptisé "Stories from Morocco", cet événement artistique, marqué par la présence de l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni Abdesselam Aboudrar, accompagné de son épouse Mme Saloua Larhrissi et du consul général Abderrahim Beyyoudh, a permis à l’assistance d’apprécier des collections de caftans traditionnels et modernes, signés par de célèbres stylistes.

Leila Hadioui a ouvert le bal de ces deux journées culturelles et artistiques marocaines, en présentant au public une collection revisitée de capes (Pop, Casual, Chic et Soirée) confectionnés avec le cachemire, la laine, la fourrure, la bouclette, le velours et le sequin.

Par la suite, les stylistes Meriem Belkhayat, Houda Haloui, Nadia Boutaleb, Bouchra Filali, Remeo…ont dévoilé des collections qui reflètent leur vision de l'habit traditionnel marocain ayant suscité l’admiration de l’audience.

Venus nombreux pour assister à ces défilés, le gotha de la société britannique et du corps diplomatique accrédité à Londres ainsi que la presse anglaise spécialisée et des chaînes de télévision arabe ont pu découvrir des modèles de caftans, reflétant le patrimoine vestimentaire séculaire marocain avec une touche de modernité et de créativité.

Selon l’avis de plusieurs stylistes anglais et européens, l’organisation du London Caftan Show en même temps que la London Fashion Week est "une bonne idée" car cela donne plus de visibilité au caftan marocain, une source d’inspiration pour les créateurs de mode, maisons haute couture, et grandes marques de luxe.