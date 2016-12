Les Britanniques disent adieu à l’Union européenne

Au terme d’une campagne qui a divisé le pays et à l’issue d’un référendum auquel a appelé David Cameron, 51,9 % des électeurs britanniques ont voté le 23 juin en faveur de la sortie de leur pays de l’Union européenne.

La nouvelle a été accueillie avec inquiétude dans les capitales européennes, qui craignent les soubresauts économiques et politiques du départ d’un des poids lourds de l’UE.

Après la démission de Cameron, c’est la ministre de l’Intérieur du gouvernement conservateur, Theresa May, qui avait pourtant milité pour le maintien dans l'Europe aux côtés de David Cameron, qui a été désignée le 13 juillet, Premier ministre devenant la seconde femme à occuper cette fonction, après Margaret Thatcher.

La nouvelle première ministre prévoit activer au printemps 2017 l’article 50 du traité de Lisbonne, qui ouvre une période maximale de deux ans pour négocier la sortie de l’UE.