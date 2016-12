Leonardo DiCaprio enfin oscarisé

La sixième fois aura été la bonne. Vingt-deux ans après sa première nomination pour "Gilbert Grape", Leonardo DiCaprio a finalement remporté son premier Oscar à 41 ans. Le comédien a, en effet, reçu cette année à Los Angeles l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle de trappeur laissé pour mort par ses compagnons d’aventure dans le film The Revenant d’Alejandro González Iñárritu qui a également raflé l'Oscar du meilleur réalisateur. Amplement méritée, cette récompense vient mettre un terme à des années d’attente pour l’acteur prodige propulsé star dans Titanic. Lors de la soirée de remise des prix, DiCaprio a tenu à rendre hommage au réalisateur du film, Alejandro Iñarritu, qui a "créé une aventure cinématographique transcendante pour nous tous", mais aussi à un autre metteur en scène, Martin Scorsese, avec lequel il a beaucoup travaillé. Et comme il le fait très régulièrement, il a appelé le monde à se mobiliser contre le changement climatique, l'un de ses grands combats de longue date. "C'est la menace la plus urgente pesant sur notre espèce et nous devons travailler tous ensemble" contre ce phénomène, avait-il déclaré.