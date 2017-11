Légère hausse de l’IPPIEM hors raffinage en septembre

L’indice des prix à la production du secteur des « Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» (IPPIEM) a connu une légère progression en septembre dernier, enregistrant une hausse de 0,1% par rapport au mois d’août 2017.

Dans sa dernière note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière du mois de septembre 2017, le Haut-commissariat au plan (HCP) a indiqué que cette évolution est soutenue par la hausse des prix de la «fabrication d’équipements électriques» de 3,1%, des «industries alimentaires» de 0,2% et de l’«industrie d’habillement» de 0,9%.

Selon les analystes du Haut-commissariat, cette progression est aussi due à la baisse enregistrée dans la «fabrication de textiles», l’«Industrie du cuir et de la chaussure à l’exception de l’habillement en cuir» et dans la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques». Un recul qui serait de l’ordre de 0,1%, selon l’organisme public chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc.

Pour rappel, dans sa précédente note d’information, le HCP avait fait état d’une hausse du même ordre, soit 0,1%, de l’IPPIEM hors raffinage de pétrole durant le mois d’août 2017 par rapport au mois de juillet 2017.

Dans un communiqué, l’organisme avait attribué cet accroissement à deux facteurs principaux. Le premier étant la hausse des prix de la «Fabrication d’équipements électriques» de 2,8% et de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» de 0,1%.

Le second facteur étant la baisse enregistrée dans l’«Industrie d’habillement» de 0,7%, dans la «Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques» de 1,5% et dans la «Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique» de 0,5%.

A l’inverse, le Haut-commissariat avait noté une baisse de 0,1% de l’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» en juillet dernier sur un mois.

A en croire la note faisant état de cette baisse, ce recul résultait de la chute des prix des «Industries alimentaires» de 0,1% et de la «Fabrication de boissons» de 0,2% ainsi que de la hausse enregistrée dans la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» et la «Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements» de 0,1% et dans la «Fabrication de textiles» et la «Fabrication d’équipements électriques» de 0,2%.

A noter que l’indice des prix à la production du secteur des «Industries extractives» a connu une hausse de 0,1% au cours du mois de septembre 2017. Alors que ceux des prix à la production des secteurs de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont été marquée par une stagnation au cours de la même période.

Précisons qu’en août dernier, les indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» avaient connu une stagnation.

Cette même tendance avait été observée en juillet. En effet, comme l’avait précédemment souligné le HCP, les indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» avaient alors enregistré une stagnation.