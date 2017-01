Le volume des marchandises traitées au port de Tanger-Med en hausse de 8,7%

Le trafic portuaire a connu une progression au niveau du port de Tanger-Med au terme de l’année 2016. Le volume total de marchandises traitées a atteint 44,61 millions de tonnes au cours de cette période contre 41,04 millions en 2015, a indiqué l'Autorité portuaire de Tanger-Med. Ce qui représente une évolution de 8,7%.

En détail, le trafic conteneurs s’est maintenu à la capacité maximale des terminaux. Le nombre de conteneurs traités sur les terminaux TC1 et TC2 en 2016 a été de 2.963.654 EVP. « Ce chiffre est resté stable et se maintient au-delà du seuil des capacités nominales des terminaux à conteneurs TC1 et TC 2 du port Tanger-Med I. Le tonnage correspondant est en évolution de 5% passant de 30,04 millions tonnes à 31, 48 millions», a souligné l’Autorité portuaire dans un communiqué sur le bilan de son activité en 2016.

Dans ce document, il ressort aussi que le trafic passagers et rouliers a enregistré une progression continue, permettant au port Tanger-Med passagers d’enregistrer une croissance de 15%, équivalent à un trafic de 2.763.593 passagers, contre 2.399. 003 en 2015.

La croissance était aussi au rendez-vous en ce qui concerne le trafic TIR qui a enregistré, de son côté, une évolution de 11% en unités TIR et de 6% en poids, avec 263.233 unités TIR en 2016 (237 000 en 2015) correspondant à 6 194 230 tonnes, précise la source.

On notera aussi un fort rebond du trafic hydrocarbures au port Tanger Med qui a affiché une forte hausse de l’ordre de 39% par rapport à l’année 2015. Un total de 5,97 millions de tonnes d’hydrocarbures auraient été traités au cours de cette année. « Le cabotage est passé de 429 000 tonnes en 2015 à 891.478 en 2016. Quant au transbordement, il est passé de 97. 200 tonnes en 2015 à 445.740 en 2016 », a précisé l'Autorité portuaire de Tanger-Med.

Dans son bilan d’activité 2016, cette dernière a également noté une production en progression du trafic véhicules. A ce niveau, il ressort que ce trafic au Terminal dédié Renault a enregistré une croissance de 21% par rapport à l’année 2015. Selon les données statistiques relatives à ce rayon, 312.962 véhicules ont été manutentionnés au niveau de ce terminal. On apprend aussi que le plus grand nombre de ces véhicule (252.982) était destiné à l’export provenant de l’usine Renault Tanger-Med.

En ce qui concerne le transbordement de véhicules au Terminal Common User, il est indiqué que 72.807 véhicules ont été manutentionnés en 2016. L’activité aurait ainsi enregistré une croissance de 32% par rapport à l’année précédente.

Autre bilan positif, celui du trafic maritime marqué par une hausse des escales de navires. « Les escales de navires enregistrées sont de 13’990, en croissance de 14% par rapport à 2015 avec 570 escales de megaships (qui dépassent 300 mètres de longueur) », peut-on lire, soulignant que le port Tanger Med termine l’année 2016 avec des connexions maritimes directes vers 170 ports et 67 pays sur les 5 continents.

Notons aussi la belle performance des filières en activité au niveau des zones industrielles et logistiques. Selon l'Autorité portuaire de Tanger-Med, « le volume d’affaires agrégé, réalisé par les entreprises en activité au sein de la plateforme industrielle Tanger-Med, est en évolution de plus de 28% et dépasse désormais les 64 milliards de DH dont 50 milliards de DH pour le secteur de l’automobile, 8 milliards de DH pour les autres secteurs industriels et 6 milliards de DH pour la logistique ».

En termes de flux logistiques associés (incluant les camions TIR et les conteneurs), ils sont également en progression de 21% et s’établissent à 229.337 en 2016 (189.285 flux en 2015) sur l’ensemble des zones de la plateforme industrielle Tanger-Med », peut-on lire.

Cette progression serait principalement liée aux performances enregistrées par le secteur automobile pour le sourcing constructeurs (Renault, Ford, PSA,..) et aux exports Renault Tanger Med, le secteur textile ainsi que le secteur logistique tant sur les flux Maroc-monde que ceux monde-monde opérés au sein de la zone dédiée aux activités logistiques du port Tanger-Med.

Enfin, apprend-on, l’année 2016 a été marquée par l'implantation de 68 nouveaux projets industriels sur l’ensemble des zones d’activités Tanger-Med représentant des investissements privés de 3,45 milliards de DH et 6 547 emplois nouveaux.