Le virtuose du Oud marocain Driss El Maloumi attendu à Santos au Brésil

Le virtuose du Oud marocain, Driss El Maloumi, devra donner un récital de musique fin septembre à Santos (80 kilomètres de Sao Paulo) en compagnie du quartet espagnol "EntreQuatre". Le concert musical, intitulé "Concordances: Récital d'EntreQuatre + Driss El Maloumi", se déroulera le 29 septembre prochain au centre socioculturel (SESC) de Santos, apprend-on auprès des organisateurs. Cette rencontre entre Oud et la musique espagnole se veut une occasion de mettre en relief les origines communes de la musique originaire du Maroc et d'Espagne. Considéré comme l’un des meilleurs luthistes de sa génération, Driss El Maloumi a étudié la musique arabe et occidentale. Le virtuose est connu pour ses collaborations diverses avec notamment Jordi Savall (Espagne), Ballaké Sissoko (Mali), Dibashish Dibatacharia (Inde), Daniel Mille (France), Keyvan Chemirani (Iran), Armand Amar pour les musiques de films, Carlo Rizzo (Italie). Il a reçu plusieurs récompenses, notamment le prix "Ziryab des virtuoses" par le Comité national de la musique, membre de l’Unesco en 2010, le Trophée du Festival "Jarach" en Jordanie (2014) et "Chevalier dans l'ordre des arts et des lettres" décerné par le ministère de la Culture de France (2016). EntreQuatre est composé des guitaristes espagnols Carmen Cuello, Manuel Paz, Jesús Prieto et Carlos Cuanca.

Le SESC est un réseau de centres socioculturels présents à travers le Brésil. Depuis son lancement en 1946 par des entrepreneurs s'activant dans les secteurs des services et du tourisme, le SESC a introduit de nouveaux modèles d’action culturelle, en soulignant l’importance de l’éducation dans la promotion du changement social.

En plus des activités culturelles, le réseau du SESC propose une variété de formations non formelles dans divers domaines, ainsi que des activités sportives et ludiques destinées aux enfants, aux jeunes et aux personnes âgées.