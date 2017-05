Le tramway casablancais provoque l’ire des usagers

Perturbations monstres du trafic du tramway casablancais. Des usagers ont protesté, hier matin, contre les changements d’horaires décidés par la direction de Casa Tram à l’occasion du mois sacré. Pris au dépourvu par cette décision intervenue à l’issue d’un week-end fort peu studieux, les usagers- manifestants ont bloqué totalement la voie au niveau de la station Hay Mohammadi, empêchant ainsi le tram de circuler dans les deux directions.

La décision contestée et qui a été annoncée ces derniers jours par Casa Tram, via un communiqué, a indiqué que « durant la semaine, soit du lundi au vendredi, les premiers départs des terminus débuteront à 6h30 au lieu de 5h30 et les derniers départs des terminus sont dispatchés comme suit selon les stations: Sidi Moumen: 22h30 ; Aïn Diab: 23h55 ; Facultés: 23h08 ».

Cela ne peut signifier que l’information a été lue et vue par les usagers du Tramway. La seule communication visible et efficace du Tram n’est autre que la publicité dont il se pare pour être bien vue par le commun des mortels. N’aurait-il pas gagné en qualité de service s’il avait fait de même par l’annonce de son changement d’horaire? Certainement, mais encore faut-il que ce communiqué ne cherche pas à justifier l’injustifiable. En effet, il y est écrit que l’objectif des changements d’horaire vise à « mieux répondre aux besoins des Casablancais en ce mois sacré». Ce qui n’est pas le cas, puisque, au regard de ce qui s’est passé et des désagréments causés aux usagers du Tram, la décision semble être à l’opposé du résultat escompté.

Les clients du tram casablancais qui ont exprimé leur grogne espèrent que la direction de Casa Tram reprenne les horaires habituels, à savoir les départs des terminus à 5h30.

En réaction à cet incident, CASA TRAM c vient de publier un communiqué dans lequel il « condamne avec la plus grande fermeté l’action de blocage menée, ce lundi vers 7 heures, par une quinzaine d’individus qui ont entravé la bonne marche du tramway au niveau de la station Hay Mohammadi, en signe de protestation contre les nouveaux horaires de service mis en place pour le mois sacré de Ramadan ».

Il y a lieu de signaler en dernier lieu que CASA TRAM a tenu à rappeller dans son communiqué que « les horaires du mois sacré de Ramadan sont appliqués chaque année depuis 2013, au même titre que dans tous les réseaux de TCSP des autres villes du Maroc, précisant que les premiers départs de tous les terminus se font ainsi à 6h30, au lieu de 5h30 en temps normal ».