Le trafic aérien en hausse aux aéroports de Tanger, Tétouan et Al Hoceima

Les aéroports de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont enregistré, durant le premier semestre 2017, une hausse importante du trafic de passagers, 494.982 personnes ayant transité via les aéroports de la région vers les différentes destinations nationales et internationales, contre 370.713 passagers durant la même période de 2016.

Selon un communiqué de l'Office national des aéroports (ONDA), la meilleure performance avec un taux de croissance à deux chiffres a été enregistrée par l'aéroport international Ibn Battouta de Tanger, avec un volume de trafic commercial de 466.950 passagers au cours du 1er semestre 2017, au lieu de 359.719 durant la même période de l'année précédente, affichant ainsi une hausse de 29,81%.

L'aéroport Ibn Battouta grimpe ainsi à la 5ème place au niveau national après les aéroports Mohammed V de Casablanca, Marrakech-Menara, Agadir Al Massira et Fès-Saïss, devançant l'aéroport de Rabat-Salé et enregistrant 5,05% du total du mouvement du trafic aérien commercial au Maroc, rapporte la MAP.

L'aéroport Cherif Al Idrissi d'Al Hoceima a accueilli, quant à lui, 20.081 passagers au cours des six derniers mois, contre 5.303 voyageurs au 1er semestre 2016, en évolution de 278%, alors qu'un total de 7.951 passagers ont transité via l'aéroport Sania R'mel de Tétouan, contre 5.691 sur la même période de l'année précédente, soit une hausse de 39,71%, note le rapport. Durant le seul mois de juin, un total de 74.745 passagers ont transité via les aéroports de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima vers les différentes destinations nationales et internationales, contre 62.793 voyageurs en juin 2016, selon la même source.