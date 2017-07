Le tourisme reprend des couleurs à Ouarzazate

Le nombre de touristes ayant visité la région d’Ouarzazate a enregistré une nette hausse durant les cinq premiers mois de l’année 2017. Il s’est élevé à 128.239, contre 96.002 pour la même période de l’année 2016, ce qui représente une progression de 34% et confirme la reprise du secteur touristique dans cette région.

Explication de cette progression, « l’évolution du nombre d’arrivées des résidents qui a atteint 30.088 pour les cinq premiers mois de 2017, contre 23.153 pour la même période de 2016, soit une progression de 30% », a indiqué Zoubir Bouhoute, directeur du Conseil provincial du tourisme de la région.

Le CPT a également attribué cette tendance aux efforts de promotion déployés par la province d’Ouarzazate et les professionnels du tourisme au profit de cette « destination de rêve ». Des efforts menés en collaboration avec l’Office national marocain du tourisme, a précisé le Conseil dans un communiqué.

La même source a relevé que le nombre de touristes non résidents (+ ¾ du volume global) a connu une progression plus importante que celui des résidents(+ 35%), leur nombre étant passé de 72.849 en 2016 à 98.151 en 2017.

Concernant la provenance des visiteurs, la France s’impose comme le premier marché émetteur pour cette destination avec 16.358 visiteurs en 2017 contre 13.185 pour la même période de 2016, soit une progression de 24%. L’Espagne dont le nombre de visiteurs dans la province est passé de 7.426 en 2016 à 11.349 en 2017, soit une progression de 53%, place en seconde position.

A l’exception de l’Allemagne dont le nombre de touristes a régressé de 14.692 en 2016 à 10.154 en 2017, ces mêmes estimations ont relevé que les autres marchés classiques ont enregistré des progressions à deux chiffres. C’est notamment le cas du Royaume Uni (+13%), de l’Italie (+ 25%) et de la Hollande (+ 42%).

A en croire le CPT, c’est au niveau du marché asiatique que les meilleures performances ont été observées. A ce sujet, signalons que si la clientèle japonaise s’est développée de façon significative (+62%), passant de 4.745 en 2016 à 7.693 en 2017, ce sont les Chinois qui ont enregistré la meilleure performance.

En effet, « le nombre de touristes est passé du néant pour les cinq premiers mois de 2016 à 7.844 pour la même période de 2017 », a constaté le CPT expliquant que la décision du Roi Mohammed VI de supprimer le visa d’accès au Maroc pour les ressortissants chinois a été très bénéfique pour le secteur.

En ce qui concerne les nuitées enregistrées au cours des cinq premiers mois de 2017 dans les établissements d’hébergement classés de la province, il ressort que la province d’Ouarzazate a occupé la deuxième place en termes de progression au niveau national (+37%).

Les indicateurs relatifs à ce sujet indiquent que le volume des nuitées est passé de 144.104 au cours des cinq premiers de 2016, à 198.016 de la même période en 2017.

« La progression des nuitées a été plus importante pour les non résidents (+46%), dont le nombre est passé de 102.791 en 2016 à 150.372 en 2017, soit une progression de 46%. Tandis que la progression des nuitées des résidents s’est située à 15%, puisque le nombre de touriste nationaux est passé de 41.313 en 2016 à 47.644 en 2017 ».

Selon la répartition par nationalités, la France se place en première position en termes de nuitées avec 23.911 nuitées à fin mai 2017, contre 19.264 à fin mai 2016 (+ 24%). Devant l’Espagne dont le nombre de nuitées est passé de 12.818 de janvier à mai 2016 à 18.771 pour la même période de 2017, soit une progression de 46%.

« Les nuitées des touristes du Royaume Uni, de l’Italie, de la Hollande et du Japon ont progressé respectivement de 6%, 28%, 40% et 66% entre les cinq premiers mois de 2016 et 2017 », a souligné le Conseil provincial.

Dans cette rubrique, il apparaît aussi que la Chine continue d’impressionner avec ses 14.400 nuitées à fin mai 2017. Elle a ainsi occupé la troisième place en termes de nuitées, après la France et l’Espagne détrônant ainsi les marchés classiques du Vieux Continent.