Le tourisme miné par l’informel à Essaouira

Avant d’aborder la fameuse problématique de l’informel qui envenime l’environnement du tourisme à Essaouira, il faudrait tout d’abord soulever avec beaucoup de regret et d’indignation la frustrante abstention de toute communication des deux principaux interlocuteurs du secteur. Il s’agit du délégué du ministère du Tourisme et du président du conseil provincial de tourisme. «Libé» a saisi les deux responsables par écrit leur demandant des informations, tel que garanti par l’article 27 de la Constitution et stipulé par le projet de loi organique 31-13 relative au droit d’accès à l’information, se rapportant à leurs constats et positions, et les mesures prises par leur institution en vue de faire face à ce phénomène qui n’arrange guère les intérêts des professionnels, encore moins de Mogador qui a tout misé sur le tourisme afin de booster son économie. Huit jours après l’envoi de nos correspondances, il n’y a pas eu la moindre réaction de la part des deux responsables.

350 établissements non classés raflent toujours la quasi-totalité des acquis du secteur à Essaouira au niveau de la promotion, du transport aérien, de la modernisation de la ville et la mise à niveau de l’environnement du tourisme. 350 établissements très actifs et facilement identifiables de visu et sur le net si volonté d’assainir et de structurer le secteur y en a.

Airbnb est une plateforme communautaire payante de location et de réservation de logements de particuliers créée en 2008 par deux Américains. En 2015, le site Internet contient déjà plus de 1,5 million d'annonces dans 34.000 villes y compris Essaouira. Avec quelques clics, vous aurez plusieurs centaines d’annonces de riads, villas, maisons d’hôtes, maisons de campagne, et appartements à Essaouira. Alors que Mogador ne compte que 150 établissements d’hébergement touristique classés.

Alors plus besoin d’avoir des riads non classés ni autorisés avec des plaques pour les identifier. Il suffit juste de faire un petit tour sur Internet pour avoir leur liste, leurs contacts et leurs prix même ceux qui dépassent 3000 DH par nuitée pour certaines demeures. De l’argent, beaucoup d’argent qui circule au-delà des frontières dans les comptes des propriétaires qui gèrent leurs affaires (clandestines) via Internet et téléphone.

D’après la loi 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique, il est considéré établissement touristique tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour et lui fournit une offre d’hébergement, et des prestations, en totalité ou en partie, de restauration et d’animation. D’après l’article 5 de ladite loi qui a clairement défini les neuf types d’établissements d’hébergement touristique, l’ouverture d’un établissement de ce type est subordonnée à une autorisation d’exploitation délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire. Par ailleurs, l’autorisation d’exploitation ne peut être accordée que lorsque l’établissement d’hébergement touristique a fait l’objet d’un classement provisoire dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. La loi a été on ne peut plus exigeante quant au respect des normes de construction dimensionnelles, fonctionnelles, de sécurité, d’hygiène, et d’efficacité énergétique pour tout projet de construction, de transformation ou d’extension dudit établissement.

Pour Hicham Jbari, maire d’Essaouira, la commune a consenti un effort sur le plan juridique, institutionnel et administratif pour faire face à ce problème qui nuit aux intérêts des GRIT de la ville. Révision du cahier des charges régissant les conditions d’ouverture des établissements d’hébergement touristique, constitution d’une commission de relations extérieures et de tourisme pour étudier les dossiers des demandeurs de régularisation, et mobilisation de commissions de contrôle pour un meilleur encadrement du secteur. Des mesures entre autres annoncées par le maire qui incite tous les propriétaires œuvrant dans la clandestinité à régulariser leur situation tout en s’engageant à leur apporter l’aide nécessaire.

Toutefois, il faut noter que la commission des relations extérieures et de tourisme est toujours en stand-by faute de désignation de ses membres plusieurs mois après la nomination de son président.

Dans son article 43, la loi 80-14 sanctionne d’une amande de 50 à 500 mille dirhams quiconque procède à l’ouverture d’un établissement d’hébergement touristique sans l’obtention des autorisations d’exploitation prévues par la loi. Des sanctions qui n’excluent pas les établissements classés passibles à leur tour d’une amande similaire en cas d’infractions.