Le tirage au sort vu par les stars

L'attente est énorme autour du tirage au sort final qui déterminera les huit groupes de la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment les principaux intéressés, à savoir les joueurs, vivaient ce moment ?

FIFA.com a posé la question aux trois grandes stars du football mondial. Découvrez leurs impressions avant le tirage au sort.

"Je suis serein car tous les groupes seront équilibrés, même si certaines sélections sont plus fortes que d'autres. Je suis confiant car lorsque le moment viendra, nous serons prêts", explique Cristiano Ronaldo, détendu. "Nous devrons battre les équipes contre qui nous jouerons", ajoute-t-il avec sa détermination habituelle.

"Je suivrai le tirage si nous n'avons pas d'entraînement ou de match", confie un Lionel Messi plus terre-à-terre, qui avoue également déjà imaginer ses futurs adversaires.

Neymar partage la sérénité de Ronaldo: "Je pense que nous sommes parés pour affronter n'importe quelle équipe". Mais le jour du tirage ne sera pas un jour comme les autres et le Brésilien a déjà tout prévu pour le 1er décembre prochain : "Nous allons mettre du pop-corn dans le micro-ondes, appeler la famille, les amis et tous ceux qui seront devant leur télévision".