Le tifinagh a toujours été présent dans la culture amazighe

Même avant sa normalisation, la graphie tifinaghe était présente dans tous les aspects de la vie et la culture amazighes, a affirmé la présidente de "l'Assemblée mondiale amazighe-région Maroc" et directrice du journal "Le Monde amazigh", Amina Ben Cheikh. "Cette graphie était omniprésente dans la vie quotidienne des Amazighs, notamment dans la broderie, le tatouage au henné et sur les sites rupestres", a-t-elle expliqué dans une déclaration à la MAP en marge d’un séminaire national sous le thème "Le Tifinagh : histoire et implications".

Le tifinagh était la première graphie découverte par les Amazighs, a-t-elle ajouté, se disant fière du fait que cet alphabet ait été intégré dans les nouvelles technologies, dont les réseaux sociaux, et qu’il soit adopté par tous les Amazighs aux quatre coins du monde. Mme Ben Cheikh a, en outre, mis en relief la facilité d’apprentissage et d’écriture de cette graphie, tout en réfutant toute tentative visant à remettre en cause les acquis de cette graphie en se focalisant sur sa soi-disant complexité.

Elle a affirmé d'autre part que ce séminaire national aborde le tifinagh et son impact sur l’homme et l’identité marocaine. Cette rencontre, a-t-elle fait savoir, vise à sensibiliser sur l’importance de cette graphie en tant que composante essentielle de l’identité marocaine et à encourager les gens à l’utiliser dans les façades des commerces, des cafés, des établissements publics et privés et des sociétés. Plusieurs activités seront organisées dimanche, à Dar Chabab à Ait Ourir (province d’Al Haouz) dans le cadre des festivités célébrant la Journée mondiale du tifinagh. Au programme figurent notamment la projection d’un documentaire sur la graphie tifinaghe, un atelier d’apprentissage de l’écriture au profit des enfants en plus d’un concours de l’écriture du tifinagh. Organisé par le "Forum Toubkal pour la culture amazighe et les droits de l’Homme" et l’organisation "Tamaguit ", en collaboration avec le journal "Le Monde amazigh" et l’Assemblée mondiale amazighe, ce séminaire a connu la participation d’un aréopage de professeurs, de chercheurs et de spécialistes.