Le téléthon de Jennifer Lopez rapporte un joli pactole

Le téléthon de Jennifer Lopez et Marc Anthony a ramené la somme impressionnante de 35 millions de dollars. Cette manne financière ira aider ceux qui ont été affectés par les désastres récents en Amérique. Le concert One Voice: Somos Live! s'est tenu samedi 14 octobre et était présenté par Jennifer Lopez, son petit ami et ancien joueur de baseball Alex Rodriguez, et son ex-époux et père de ses enfants, Marc Anthony.

Jennifer Lopez a joué depuis à Los Angeles aux côtés de Demi Lovato, Maroon 5, Ricky Martin, Gwen Stefani, Stevie Wonder, Chris Martin, Jamie Foxx, Mary J. Blige et d'autres. Elle a aussi ému ses fans avec une performance spéciale de son tube Etunio. Et pendant ce temps, à Miami, Marc Anthony se produisait aux côtés de Camila Cabello, Nicky Jam, DJ Khaled, Prince Royce, Romeo Santos, et Daddy Yankee au Marlins Park Stadium.

Parmi les célébrités qui répondaient au téléphone dans les studios de NBC pour prendre les dons se trouvaient Ciara, Kim Kardashian, Jared Leto, Ellen DeGeneres et Selena Gomez. Et aujourd'hui, NBC a révélé le montant récolté par l'opération : 35 millions de dollars de promesses de dons qui iront à Feeding America, Save the Children, Habitat for Humanity, Unidos por Puerto Rico, United Way et l'UNICEF. Le concert a été organisé par Somos Una Voz, une alliance d'artistes créée par Jennifer Lopez et Marc Anthony pour aider les victimes des ouragans à Porto Rico, en Floride, au Texas, et les victimes du tremblement de Terre de Mexico. Au micro de People.com, Jennifer Lopez a déclaré : « Tout le monde a été si réceptif et demandait ce qu'il pouvait faire, comment aider. Cela restaure votre foi, votre croyance qu'il y a beaucoup de gens bons sur Terre qui veulent s'entraider. C'est le message de cette nuit. Nous sommes là, nous sommes là pour vous, nous ne vous oublions pas Porto Rico. »