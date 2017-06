Le symposium de la CAF à Rabat

Le symposium de la CAF aura lieu en juillet prochain à Rabat. Durant ce séminaire, qui vise à développer la vision du football africain pour la décennie à venir, l’accent sera mis sur les problématiques relatives aux compétitions de la CAF notamment celles liées au format, à la périodicité et à l’organisation.

Les différents corps de métiers qui œuvrent au développement du football africain, notamment des joueurs, arbitres, entraîneurs, journalistes, administrateurs…, se retrouveront dans la capitale du Royaume afin de débattre de sept thématiques importantes annoncées dans un communiqué de la CAF rendu public aujourd’hui. Il s’agit de : Coupe d’Afrique des nations : la compétition, Coupe d’Afrique des Nations : le cahier des charges du pays organisateur, compétitions interclubs, football des jeunes, football et développement, communication et médias, ainsi que marketing et TV.

A noter que ce symposium sera suivi d’une réunion du Comité exécutif de la CAF et d’une Assemblée générale extraordinaire déjà convoquée pour le 21 juillet 2017 toujours à Rabat.