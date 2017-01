Le statut de star de Mariah Carey en question

Après sa prestation ratée du Nouvel An, Mariah Carey avait annoncé dans un tweet qu’elle serait là en 2017 pour faire encore plus de gros titres. Et elle avait raison ! Après sa réputation qui en a pris un coup, c’est maintenant au tour de son étoile sur Hollywood Boulevard de subir l’attaque subtile, mais onéreuse d’un fan mécontent. A côté du nom de l’artiste, cet anonyme a inscrit un simple point d’interrogation.

Comme le rapporte TMZ, la chambre du commerce d’Hollywood a signalé l’incident à la police dimanche matin. L’acte de vandalisme aurait même été revendiqué par un internaute sur Instagram. Si les services compétents ont déjà nettoyé l’étoile de Mariah Carey, quelqu’un va devoir payer la facture. Les forces de l’ordre recherchent activement sur les vidéos de surveillance l’auteur du forfait, qui pourrait devoir payer les 1 500 dollars de restauration de l’étoile.

Cet incident est survenu une dizaine de jours après le concert polémique de Mariah Carey pour le Nouvel An à Times Square. La star avait d’abord accusé la production de l’émission qui diffusait son concert de sabotage. Peu de temps après, un membre de la production lui avait répondu qu’elle s’était sabotée toute seule, puisqu’elle n’était même pas venue faire les balances elle-même. Il y a quelques jours, dans un long message audio, la diva avait évoqué en détail l’incident, expliquant que son oreillette défectueuse l’avait empêchée de chanter correctement dans un endroit aussi bruyant que New York.