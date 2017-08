Le show “Marocains rigolos et résonnants à l'étranger” fait escale à Casablanca

La troisième édition du Festival Marocains rigolos et résonnants à l’étranger (MRE) dont le coup d’envoi a été donné le 1er août à Tanger, a fait, jeudi, escale à Casablanca.

Dans le cadre de cette deuxième étape du Festival qui sillonnera les villes de Rabat, Marrakech et Agadir, avant de clôturer sa tournée à Abidjan, en passant par Dakar, une pléiade d’humoristes marocains résidant à l’étranger ont dévoilé, lors d’une conférence de presse dans la capitale économique, leurs nouveaux spectacles avec pour objectif d’offrir au public marocain et africain des moments mémorables de joie, de partage et de franche rigolade.

S’exprimant à cette occasion, Nabil Jebbari, créateur et producteur du Festival MRE, a fait savoir que cet événement culturel a pour but d’aller à la découverte des richesses culturelles du Maroc à l’étranger et de les faire découvrir au public tout en mettant en place un pont sympathique entre le patrimoine, la tradition et la diversité.

Réunir et faire découvrir la relève artistique marocaine à l’étranger, tel est l’objectif de ce Festival, qui réunit des artistes talentueux portant avec ferveur le drapeau du Royaume pour partager des moments de communion avec le public marocain, ivoirien et sénégalais, a-t-il relevé.

Organisé par CastQuête Entertainment, en partenariat avec le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, le Festival MRE, plus grand festival d’humour en Afrique, vise à créer un pont entre le patrimoine, la tradition et la diversité, consolider le positionnement africain et renforcer les liens entre le peuple marocain et ceux des pays de l'Afrique de l'Ouest par le biais de l'art et la culture.

Le Festival MRE, qui propose une programmation où éclectisme et découverte seront au menu, dans le cadre d'une tournée marocaine et africaine se poursuivant jusqu'au 19 août, verra la participation de plusieurs grands talents, à savoir Booder, Oualas, Oussama Benali, Aouatefe Lahmani, Younes et Bambi, Nidhal Saadi, Miz, Phil Darwin, Bassou, Sofiane Ettaï, Saad Mabrouk, Ambassadeur Agalawal, Digbeu Cravate, Magic Noor, Ouadih Dada, Aymane Serhani, Xena Aouita et Anwar.