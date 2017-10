Le séjour de Zaki à Tanger risque de tourner court

La sixième journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, dont les débats ont eu lieu en fin de semaine, a vu le Raja de Casablanca marquer un coup d’arrêt du côté du stade Al Massira à Safi.

Les Verts ont été défaits, dimanche, par l’OCS sur le score de 2 à 0 grâce aux réalisations de Kamal Aït Lhaj (33è) et Hamza Khaba (83è), sachant que les Safiots ont raté un penalty par leur capitaine Mehdi Nemli.

Il est vrai que l’entraîneur du Raja, Juan Carlos Garrido, a procédé à un turn over de son effectif, jugeant bon de laisser au repos les cadres de l’équipe en perspective de la demi-finale retour de la Coupe du Trône ce jeudi contre l’AS FAR, mais cela n’enlève en rien au mérite de l’OCS qui s’est rapproché du trio de tête en portant son capital à 9 points.

Le Raja reste leader avec 11 unités ex æquo avec le HUSA accroché samedi à domicile par le KACM (1-1).

Le carton de la journée est à mettre à l’actif du DHJ qui a surclassé le MAT par 3 à 0. Les buts de cette partie ont été inscrits par Adnane El Ouardy (-8è) et Bilal Megri (46è et 80è), une victoire qui conforte les Jdidis dans leur position de dauphin avec 10 points comme butin. En revanche, ça se complique pour le MAT (15è avec 4 pts) qui court toujours derrière sa première victoire de la saison.

Le voisin tangérois n’est pas en reste et il se laisse entendre que le coach du club Badou Zaki serait sur la sellette. Le limogeage semble inéluctable et ce n’est qu’une question de temps. L’on commence déjà de faire part du nom de M’Hamed Fakhir comme éventuel successeur de Badou Zaki. La défaite à la maison par 1 à 0 devant l’AS FAR devrait rester en travers de la gorge des Azzurblanco qui ont raté un penalty.

Le dernier match disputé dimanche s’est achevé sur une issue de parité, un partout, entre le RCOZ et la RSB, beaucoup plus préoccupée par sa demi-finale retour de la Coupe du Trône à El Jadida ce mercredi contre le DHJ (aller : 0-0).

Hormis HUSA-KACM, deux autres rencontres ont eu lieu samedi. Ainsi, le FUS a disposé du RAC par 2 à 0, tandis que le CAK s’est incliné à domicile face à l’OCK (0-1), défaite qui risque de précipiter le départ de l’entraîneur Samir Yaïch.