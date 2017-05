Le séjour azuréen de Belhanda arrive à son terme

Trimballé d’un club à l’autre, l’international marocain Younès Belhanda se trouve dans l’obligation de mettre un terme à son séjour du côté de la Côte d’Azur. Après avoir évolué cette saison à titre de prêt à l’OG Nice, son option d’achat de l’ordre de 9 millions d’euros a été considérée trop élevée par les dirigeants des Aiglons.

Une fois la saison de Ligue 1 terminée, Younès Belhanda devra donc retrouver le club ukrainien de Dynamo Kiev avec lequel il est toujours sous contrat. Arrivé en 2013 au Dynamo en provenance de Montpellier HSC, l’attaquant marocain s’était illustré dans un premier temps avant de connaître des difficultés qui ont précipité son départ, à titre de prêt bien entendu, au club allemand de Schalke 04.

Que ce soit en Ligue 1 ou en Bundesliga, Belhanda est en droit de se targuer de ses passages, en étant une des pièces maîtresses au sein de ces deux formations. Avec l’OG Nice, il avait disputé 26 matches et inscrit 3 buts, alors qu’avec Schalke 04, club où il a débarqué lors du mercato hivernal en janvier 2016, il a été retenu en une mi-saison (phase retour) à 17 reprises avec 2 buts à la clé.

A Nice, Belhanda entretenait l’espoir d’y disputer une deuxième saison, surtout que celle-ci sera aux couleurs européennes pour les Azuriens après avoir assuré une place au podium de la Ligue 1. Sauf que le comité dirigeant de l’OGC Nice ne peut aller au-delà de ses moyens financiers et devra non seulement se séparer de Belhanda mais également d’autres cadres du club comme la star italienne Mario Balotelli, sans omettre que l’entraîneur du club, le Suisse Lucien Fabre est annoncé au Borussia Dortmund, lui qui avait coaché auparavant une autre équipe de la Bundesliga, à savoir Mönchengladbach.

En attendant l’ouverture du marché estival des transferts, Younès Belhanda est de nouveau sociétaire du Dynamo Kiev, club avec lequel il avait remporté le Championnat local en 2015 et 2016 ainsi que deux Coupes d'Ukraine en 2014 et 2015.

Belhanda, qui avait manqué la CAN 2017 à cause d’une blessure, devrait faire partie de la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national Hervé Renard pour le prochain match amical face aux Pays-Bas programmé le 31 courant au Grand stade d’Agadir.