Le secteur touristique a le vent en poupe

Les activités tertiaires poursuivent leur orientation positive dans l’ensemble, grâce, notamment, à la dynamique des activités touristiques, du transport et des télécommunications, a relevé la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) dans sa note de conjoncture de juin.

S’agissant du secteur touristique, la DEPF a noté que les principaux indicateurs, notamment, le nombre des arrivées et de nuitées touristiques, poursuivent leur dynamique favorable au terme des quatre premiers mois de 2017.

Selon ce département, relevant du ministère de l’Economie et des Finances, ils seraient soutenus par le bon comportement des arrivées des touristes étrangers et des nuitées des non-résidents, parallèlement au retour à la croissance des recettes touristiques au terme des cinq premiers mois de l’année 2017.

Ainsi, après analyse, il ressort que le nombre des arrivées a atteint, à fin avril 2017, plus de 3 millions de touristes, en augmentation de 9,9% en une année, après un retrait de 0,8% un an plus tôt. « Cette bonne tenue est à mettre à l’actif de la confirmation du redressement du flux des arrivées des touristes étrangers, en affermissement de 13,7%, après un retrait de 4% il y a une année, portant sa contribution à l’évolution globale des arrivées à près de 81% », a expliqué la DEPF soulignant que les arrivées des MRE ont, de leur côté, progressé de 4,6%, après une hausse de 4,1% à fin avril 2016.

A noter que dans sa note de conjoncture parue en mai dernier, le ministère de l’Econome et des Finances avait constaté que le nombre des arrivées touristiques s’était affermi de 7,9% en une année, après un léger recul de 0,5% à fin mars 2016.

Cette situation, expliquait-il alors, tirait profit, « principalement, de la bonne tenue des arrivées des touristes étrangers (+11,7%), et, dans une moindre mesure, de celle des arrivées des MRE (+2,7%) ».

Dans sa dernière note (juin), il a été constaté que les arrivées des touristes espagnols, en consolidation de 9,5%, ont été à l’origine de 18,8% de cette évolution, suivies de celles des touristes français (+5,1%, participant à l’évolution globale à raison de 16,5%), américains (+30,3%), allemands (+10,9%), belges (+7,6%) et hollandais (+6%).

En ce qui concerne les nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés, la DEPF a indiqué que leur volume s’est accru de 19,3% à fin avril 2017, après un retrait de 1% un an auparavant, soutenu par la bonne dynamique des nuitées des non-résidents (+23,9%).

Cette amélioration aurait ainsi contribuer à « cette évolution à hauteur de 84%), recouvrant une hausse des nuitées des touristes allemands (+48%), français (+16,8%), anglais (+8,1%), espagnols (+15,2%), italiens (+22,4%) et belges (+8,8%) », a-t-elle souligné dans sa note.

Concernant les nuitées des résidents, la DEPF a constaté que leur nombre s’est renforcé de 9,7%, après +10,3% à fin avril 2016. Et d’ajouter que, par destination, cette évolution a bénéficié à l’ensemble des régions du Royaume.

La DEPF a passé également au peigne fin les recettes touristiques qui auraient « repris leur évolution positive (+0,6%) à fin mai 2017, après un recul de 4,7% un mois plus tôt et une hausse de 6,9% à fin mai 2016, en relation avec une hausse de 19,7% enregistrée au seul mois de mai 2017 ». Comme cela avait été souligné dans sa précédente note, les recettes touristiques s’étaient repliées au terme des quatre premiers mois de 2017 de 4,5% pour s’établir à 17 milliards de dirhams, après une hausse de 6,3% un an plus tôt, avait relevé la DEPF en mai dernier.