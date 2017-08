Le savoir-faire artisanal exposé à Ifrane

120 maîtres-artisans de la région Fès-Meknès, connue par son art artisanal ancestral, exposent leurs dernières créations à la foire régionale d’artisanat d’Ifrane. Placée sous le thème ‘’L’artisanat : qualité et créativité’’, cette manifestation met en valeur la dextérité et le génie créatif des artisans, organisés en coopératives ou mono-artisans.

La foire, qui se poursuivra jusqu’au 27 août, connaît l’exposition d’une multitude de produits, particulièrement la maroquinerie, la vannerie, la céramique, la broderie et la dinanderie.

Initié par la Chambre d'artisanat de la région Fès-Meknès en partenariat avec la Maison de l’artisan et la direction régionale d'artisanat, cet évènement s’inscrit dans le cadre des actions de promotion et de commercialisation des produits artisanaux de la région. Pour le président de la Chambre d'artisanat, Abdelmalek Alboutyine, le choix s’est naturellement porté sur la ville d’Ifrane qui connait en cette période de l’année une grande affluence touristique aussi bien de la part des Marocains que des étrangers.

‘’En quelques jours seulement, la foire, organisée sur deux périodes (11-19 août et 20-27 août), pour permettre une plus grande participation des artisans, connaît un grand succès’’, a-t-il déclaré à la MAP. D’après la chambre d'Artisanat Fès-Meknès, d’autres foires régionales similaires auront prochainement lieu à Fès, Taza et Meknès.

Récemment, une étude technique pour la labellisation de l’artisanat de la région Fès-Meknès a été lancée à Fès par le ministère de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire. L’étude vise à protéger et valoriser les produits artisanaux de la région et à promouvoir leur qualité par la reconnaissance des spécificités de leurs origines géographiques et du savoir-faire des artisans.