Le rugby national retrouvera-t-il sa verve ?

Selon Aziz Bougja, président de la Confédération Rugby Afrique (CRA), il s’agit là du couronnement de quinze années de rude labeur pour que cette formule de l’Africa Bronze Cup, l’Africa Silver Cup et l’Africa Gold Cup voie le jour. Le rugby africain a commencé à en récolter les fruits. «En effet, lorsqu'en avril 2002, j'ai été élu à la tête de la CRA à Yaoundé, le rugby africain comptait 6 équipes qui évoluaient plus ou moins dans un cadre international africain, aujourd'hui pas moins de 38 Fédérations sont partie prenante de Rugby Afrique. L’Algérie et le Gabon sont les derniers venus», explique-t-il. «Il a fallu lutter sans relâche et à de multiples niveaux : moyens, développement, formation, vulgarisation… Instaurer et encourager le rugby scolaire et universitaire car l'Afrique n'avait pas de tradition à ce niveau, exception faite toutefois de l’Afrique du Sud et de la Namibie. D’ailleurs, nous nous attendions à beaucoup de choses de la part de l'Afrique du Sud. Autant dire que nous étions grandement déçus», a-t-il déclaré à Libé.

Toujours selon lui, le rugby marocain est à la croisée des chemins. Il a connu depuis 2006 une vraie descente aux enfers, principalement à cause d'une gestion défaillante, incompétente peu soucieuse du bien-être des jeunes. «Le management était plutôt d'ordre personnel, avec des ego surdimensionnés, où l'intérêt n'était pas sportif, mais politique et d'affichage». Et d’ajouter : «Les dégâts se sont faits considérables, avec la perte de temps, et trop d’'argent dilapidé, la régression était inévitable.