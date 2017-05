Le rôle du Maroc dans l’intégration africaine au centre des discussions entre Rakiya Eddarham et le président du Parlement panafricain

La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique chargée du Commerce extérieur, Mme Rakiya Eddarhem, s’est entretenue, jeudi à Rabat, avec le président du Parlement panafricain, M. Roger Nkodo Dang, sur plusieurs questions, notamment le retour du Maroc à l’Union africaine (UA) et son adhésion au renforcement de l’intégration économique africaine comme moteur de croissance économique et de réduction de la pauvreté.

A cette occasion, M. Dang, qui était accompagné notamment par Jorge Santos, président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, a souligné le leadership politique et économique du Royaume du Maroc au niveau continental grâce aux efforts menés par SM le Roi Mohammed VI en faveur du développement de l'Afrique.

Pour sa part, Mme Eddarhem a rappelé la place de choix qu’occupe l’Afrique dans la vision stratégique du Maroc visant le renforcement de la coopération Sud-Sud et le co-développement à travers plusieurs initiatives et actions ambitieuses, mettant l’accent dans ce sens sur les projets de partenariat économique menés avec plusieurs pays à travers le continent.

Elle a souligné également l’importance du Parlement panafricain qui constitue, pour l’Afrique, un indicateur de maturité démocratique offrant l’espoir d’une nouvelle étape de transparence et de responsabilisation politique dans le continent, tout en notant que cette institution constitue le cadre idoine pour débattre des défis d’ordre économique et social auxquels fait face le continent. Le président du Parlement panafricain, en visite au Maroc, a eu des entretiens plus tôt dans la journée avec plusieurs responsables, notamment le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta.