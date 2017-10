Le rôle des zones franches et industrielles dans le développement des exportations

Un Forum sur "Le rôle des zones franches et industrielles dans l'attraction des investissements industriels et le développement des exportations" sera organisé, du 23 au 25 octobre à Tanger, avec la participation d'hommes d'affaires et de hauts responsables représentant différents pays arabes, ont annoncé lundi les organisateurs.

Organisé à l'initiative de l'Organisation arabe du développement industriel et des mines (OADIM), ce forum a pour objectif de favoriser les échanges entre les hommes d'affaires des différents pays arabes et de présenter les projets d'investissements et les expériences réussies dans le domaine des zones franches et industrielles aux niveaux arabe et international, ont-ils précisé lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de cet évènement.

Cette rencontre est initiée en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) et en collaboration avec le Centre islamique pour le développement du commerce, la société MEDZ et l'Agence marocaine de développement des investissements, rapporte la MAP.

Ce forum arabe, placé sous l'égide du ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du commerce et de l'Economie numérique, sera l'occasion également de jeter la lumière sur le rôle vital des zones franches et industrielles pour l'attraction des capitaux et des technologies de pointe, la création de nouveaux emplois et l'augmentation des exportations.

Dans une déclaration à la MAP, la représentante de l'OADIM, Fatine Said, a indiqué que ce forum entend renforcer la coopération économique inter-arabe sur le plan institutionnel et privé, encourager les investissements arabes et développer des stratégies économiques pour attirer l'investissement dans les zones industrielles et franches, de manière à ce que celles-ci jouent pleinement leur rôle de développement économique.

Après avoir mis en avant l'expérience pionnière et distinguée du Maroc dans le domaine des zones franches et industrielles, Mme Said a souligné que le choix de Tanger, qui dispose d'une plateforme portuaire de renommée mondiale Tanger-Med, pour abriter cette manifestation se justifie par le progrès que connaît la ville dans le domaine industriel, outre le fait qu'elle soit l'une des plus anciennes zones franches créées dans le monde arabe.

De son côté, le président de la CCIS-TTA, Omar Morro, a affirmé que les zones industrielles et les zones franches sont considérées parmi les moyens de développement économique et social les plus importants en ce sens qu'elles permettent d'attirer les investissements étrangers et nationaux et d'encourager les exportations industrielles et le transfert de technologie.

Dans une conjoncture marquée par une mondialisation économique et une concurrence accrue dans le secteur des exportations, de nombreux pays arabes ont accordé plus d'importance à la création de zones industrielles et franches spécialisées, a-t-il fait remarquer, notant que ces zones jouent un rôle déterminant dans la création d'emplois, la diversification des sources de revenus nationaux et la création de la valeur ajoutée.

De plus, le cadre législatif pertinent régissant l'action de ces zones offre plusieurs avantages et incitations, ce qui leur permet d'attirer les investissements nationaux et étrangers, augmenter le volume des exportations, renforcer la compétitivité, accroître le transfert de la technologie et qualifier les cadres nationaux.

Ce rendez-vous arabe sera marqué par l'organisation d'une série de rencontres B2B entre les hommes d'affaires arabes et leurs homologues marocains, ainsi que d'une visite de terrain au port de Tanger-Med.

Il se penchera sur plusieurs thématiques, portant notamment sur "Le développement des zones franches et industrielles au Maroc: l'état des lieux et les opportunités d'investissements", "L'examen de l'état des lieux et les perspectives de développement des zones franches et industrielles dans les pays arabes et islamiques", "Les législations et les avantages des investissements dans les zones franches et industrielles" ainsi que "Les rôles environnementaux et de développement des zones franches et industrielles".