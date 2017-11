Le rôle de la société civile dans le développement local en débat à Benguérir

"Le rôle de la société civile dans le développement local" est le thème d'une rencontre organisée, mercredi à Benguérir (province des Rhamna), en présence de représentants d’associations ainsi que d’acteurs locaux.

Fruit d’un partenariat entre la province des Rhamna et le Programme d’appui à la société civile au Maroc, cette rencontre a servi de plateforme d’échange et de débat autour des possibles partenariats à établir entre les collectivités locales et les acteurs associatifs dans cette partie du territoire national, et ce en application des principes de démocratie participative.

Un accent particulier a été également mis sur les enjeux liés aux rôles et à la responsabilité qu’incombe au tissu associatif concernant la préparation et le suivi des programmes de développement territorial, ainsi que les conditions et critères de son appui, et de définition de ses besoins relatifs au renforcement de ses capacités organisationnelles, institutionnelles et de démocratie participative.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province des Rhamna, Aziz Bouignane, a appelé les associations locales à œuvrer pour la mise en place d’une stratégie intégrée et claire, la définition de ses domaines de compétences en toute responsabilité et transparence, en se basant sur l’approche genre pour réaliser le développement durable local souhaité.

La rencontre a été rehaussée par la présence de spécialistes en gouvernance territoriale, qui ont incité les différents acteurs de la société civile au Maroc à participer à la concrétisation et au suivi de l’exécution des politiques publiques à l’échelle nationale comme sur les plans, régional et local. Mme Chafik Aouatif, coordinatrice régionale de l’Agence de développement social (ADS) à Marrakech, a donné un aperçu détaillé sur l’état des associations au niveau de la province des Rhamna, notant que 68 % desdites associations ont été créées, entre 2005 et 2011 à l’occasion du lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).