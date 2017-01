Le retour du Maroc unanimement salué

Les chefs d’Etat de l’Union africaine ont décidé lundi de réintégrer le Maroc.

«Plus de 39 pays sur les 54 de notre organisation ont donné leur onction pour le retour du Maroc», a déclaré à la presse

le Président sénégalais.

La Présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, a également confirmé que «la majorité des Etats membres avait accepté

la demande du Maroc de réintégrer l’Union africaine». «L’Afrique veut parler d’une seule voix. Et nous avons besoin

que tous les pays africains soient associés à cette voix», a ajouté la Présidente.

Le retour du Royaume est l’épilogue d’un vaste processus entamé il y a une dizaine d’années, lancé publiquement

par le Souverain en juillet 2016 et formalisé en septembre auprès de l’UA.

En six mois, S.M le Roi a enchaîné les tournées diplomatiques sur le continent où il n’a eu de cesse de proclamer

son engagement envers ses frères africains.

Promesse de méga-contrats, d’œuvrer à la paix et à la sécurité, de nouvelle coopération Sud-Sud, de développement durable... le Maroc, sixième puissance économique du continent, a déployé une vision de longue durée qui lui a permis

de se positionner comme un acteur important non seulement avec l’Europe,

mais aussi en Afrique subsaharienne.

Nombre de chefs d’Etat et de participants au Sommet d’Addis-Abeba ainsi que de personnalités de premier plan se sont félicités de son retour au sein de sa famille institutionnelle africaine.