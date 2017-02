Le retour de M. J. Kanabi vivement attendu parmi nous

Maintenant que notre ami et confrère Mohamed Jaouad El Kanabi s’en est tiré, à notre grand bonheur, après un grave accident de la circulation, nous pouvons en parler.

C’est surtout pour remercier vivement toutes celles et tous ceux qui l’ont assuré d’un soutien sans faille. Tous ces amis et confrères qui ont également manifesté sympathie et solidarité à l’égard de notre-leur journal «Libération».

Bien évidemment, nos remerciements les plus vifs vont en premier au neurochirurgien Dr Nabil Bouzoubaâ qui a fait preuve de cette grande compétence que tout le monde lui reconnaît et au Docteur Abdelmoumen El Alaoui, médecin-coordinateur qui a admirablement su être au four et au moulin.

A travers ces deux noms, c’est au fait à l’ensemble du personnel de l’Hôpital casablancais Khalifa Ben Zayed que nous exprimons notre gratitude.

Nous ne saurions conclure sans un petit clin d’œil à notre ami Mehdi Mezouari qui fait, bien sûr, partie de cette grande famille ittihadie qui est la nôtre. Merci Mehdi d’avoir été à nos côtés dès la survenue de cet accident qui, bientôt on l’espère, ne sera plus qu’un mauvais souvenir.