Le renforcement des relations entre le Parlement et l'OSCE au centre d’entretiens entre Habib El Malki et Christine Muttonen

Le renforcement des relations entre le Parlement marocain et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a été récemment au centre d’entretiens à Rabat entre le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et la présidente de l’OSCE, Christine Muttonen.

Lors de cette entrevue, M. El Malki a salué l’action et le rôle de l’OSCE qui constitue un espace de dialogue interparlementaire, dans un contexte marqué par différents conflits qui secouent certaines régions, rappelant que le Parlement marocain, qui jouit du statut de "partenaire de l'OSCE pour la coopération", contribue positivement aux travaux et activités de cette instance et reste disposé à y contribuer davantage, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Il a indiqué, à cette occasion, que le Maroc, qui accorde une grande importance à la sécurité et à la stabilité, a mis en place une stratégie proactive de lutte contre le terrorisme qui a donné ses fruits sur le terrain, notant que le Maroc est toujours disposé à partager son expérience avec les pays amis dans ce domaine.

M. El Malki a aussi appelé à l’adoption d’une approche complémentaire pour le traitement de la question de l’immigration illégale à l’origine des conflits armés et des aléas climatiques.

De son côté, Mme Muttonen a mis l’accent sur la nécessité de consolider les relations de coopération avec le Royaume, puisque l’Europe ont une histoire commune et des défis similaires.

Elle a également rendu hommage aux contributions du Parlement marocain en tant que "partenaire de l'OSCE pour la coopération", appelant à l’intensification de la participation de délégations marocaines aux réunions de l’OSCE. Le Maroc, a-t-elle dit, a de grandes expériences dans différents domaines pouvant profiter aux membres de cette organisation.