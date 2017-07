Le réchauffement climatique, une invention pour le tiers des Russes

Près de 40% des Russes estiment que le réchauffement climatique est une invention et un sujet de spéculation, selon une étude récente publiée lundi par l'institut de sondage public VTsIOM.

Pour 39% des personnes interrogées, soit 5 points de plus qu'il y a dix ans, "le réchauffement climatique est un problème inventé et un sujet de spéculation pour ceux qui veulent jouer sur la peur naturelle de l'humanité face aux catastrophes naturelles".

Plus de la moitié des Russes (51%) estiment néanmoins que le réchauffement est "un problème sérieux qui exige une solution immédiate", selon ce sondage effectué à la mi-juillet auprès de 1.200 personnes.

Une majorité de Russes (55%) estiment également que le phénomène a un effet "plutôt négatif" sur leur pays, tandis que plus d'une personne sur quatre (27%) y voit "un effet positif" pour la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine a assuré début juillet que la Russie respectera l’Accord de Paris sur le climat, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, dénoncé par son homologue américain Donald Trump.

La planète a battu en 2016 son 3e record annuel consécutif de chaleur, avec une température supérieure d'environ 1,1°C à la moyenne de l'ère pré-industrielle, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Dans certaines régions de Russie, la température était supérieure de 6 à 7°C à la normale en 2016.