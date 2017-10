Le rappeur Jul remis en liberté

Le rappeur marseillais Jul a été remis en liberté lundi soir, après avoir été intercepté dimanche en excès de vitesse sur l'autoroute à plus de 160 kilomètres heure, et sous l'emprise de stupéfiants, a-t-on appris auprès de la police.

Le chanteur roulait en direction de Marseille et faisait des appels de phare aux voitures roulant devant lui, parmi lesquelles se trouvait une voiture de policiers de la Bac, qui l'ont intercepté. Le chanteur, qui a reconnu avoir consommé du cannabis, avait été placé en garde à vue dimanche soir, a précisé la police, confirmant une information du quotidien La Provence.

Son passager, lui aussi placé en garde à vue, a été interpellé avec une arme de poing de 9 mm de calibre, et une petite quantité de résine de cannabis, selon la même source.

"L'enquête préliminaire se poursuit" sur "le volet de la possession de stupéfiants, la conduite sous stupéfiant ou le port d'une arme", a précisé à l'AFP la source policière.

En mai, le rappeur le plus écouté de l'année 2016, adepte de l'autotune, lauréat d'une Victoire de la musique en février dernier, avait été auditionné dans le cadre d'une enquête préliminaire pour propos injurieux et atteinte à la vie privée, après avoir cité nommément un fonctionnaire de police dans une de ses chansons.