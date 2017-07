Le projet fou de Black M avec Rihanna et Beyoncé

Très populaire en France et en Afrique, Black M tente de se faire connaître dans le monde entier. Cette carrière internationale a plutôt bien démarré grâce à sa collaboration avec la grande star colombienne Shakira. Dans le clip "Comme moi" dévoilé en mars dernier, leur voix et leur style totalement décalés se marient très bien ensemble. Le succès de la vidéo, visionnée près de 15 millions de fois sur Youtube en est la preuve. Ravi du résultat et de ce travail d'équipe, Black M est d'ailleurs prêt à recommencer l’expérience. Cette fois-ci, il compte approcher Rihanna et Beyoncé, deux stars américaines à la carrière fulgurante et aux 150 millions d’abonnés à deux sur Instagram. Rien que ça ! "Je pense que je peux aller encore plus loin, attraper Beyoncé, Rihanna… Je veux que ces artistes apprennent à nous connaître. Il y a du talent sur la scène française, pourquoi serions-nous moins populaires dans le monde que les stars américaines ?" a-t-il récemment déclaré lors d’un entretien accordé aux médias africains. Quand il parle de ses ambitions, Black M fait preuve de beaucoup de sérieux. Après sa collaboration réussie avec la chanteuse de "Waka Waka" dont le clip avait atteint le milliard de vue sur Youtube, il vise désormais un duo avec l’interprète de "Diamonds". Ce n’est pas tout, Beyoncé est aussi dans sa ligne de mire. Si cette dernière a vendu plus de 3 millions d’exemplaires de son album "Lemonade", rien n’effraye Black M qui n’en a vendu que 50 000 de son dernier disque "Eternel insatisfait". D’autant que le chanteur de "Sur ma route" est capable de faire bien mieux et ses fans en sont témoins. Quelle technique va-t-il adopter pour convaincre ses deux cibles ?