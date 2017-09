Le projet du plan d’aménagement unifié de Salé au centre des "Jeudis de concertation"

Le plan d’aménagement unifié de Salé a été au centre d'une rencontre organisée jeudi par la commune urbaine de la ville sous le thème "Le plan d’aménagement unifié de Salé : les horizons et les attentes, dans le cadre de l'initiative communale "Jeudis de concertation".

Ce plan d'aménagement vise à maîtriser le développement de la zone urbaine de la ville selon une vision rationnelle de l'exploitation immobilière, créer un équilibre entre les différentes utilisations du terrain et apporter un appui aux projets économiques d'investissement, permettant la création des opportunités d'emplois.

Ce plan, qui vise aussi à garantir une urbanisation qui prend en compte les besoins en matière de transports et le respect de l'environnement, revêt une grande importance en tant que document de référence en matière d'urbanisme précisant les différentes zones et les objectifs auxquels elles sont destinées. Dans une déclaration à la MAP, le président du conseil communal de la ville de Salé, Jamaâ El Mouâtassim, a indiqué que cette rencontre permet d’échanger sur les attentes des habitants de la ville en ce qui concerne le plan d’aménagement qui prévoit, "la mise à niveau urbaine, la fluidification de la circulation et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens", a-t-il dit, précisant que le projet est actuellement en phase de l'enquête publique (25 août-25 septembre).

De son côté, le directeur de la gestion et la planification de l’Agence urbaine de Rabat-Salé, Said Ouaran a estimé que ce plan d’aménagement "permettra de concrétiser une vision stratégique pour répondre aux défis relatifs à la compétition spatiale", ajoutant que le plan, qui "incorpore le volet économique en premier lieu, puis le volet social et environnemental respectant ainsi les exigences du développement durable", a pour objectif d’attirer les investisseurs en vue de favoriser la création d’emplois. Ouran a rappelé le rôle prépondérant de Salé de par sa proximité de la capitale, notant que le plan d'aménagement unifié de la ville est destiné à être une concrétisation d’une vision stratégique avec des objectifs de développement économique et social.

Le programme de cette rencontre comprenait quatre exposés axés sur "Le plan d'aménagement unifié de la ville de Salé: vision et orientations", "le projet d'aménagement et les perspectives de développement urbain de la ville de Salé", "le plan d'aménagement unifié de la ville de Salé et les attentes des investisseurs" et "Quelle proposition pour la contribution de la société civile au plan d'aménagement unifié de la ville de Salé?".