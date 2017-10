Le programme de réforme de l'administration présenté au corps diplomatique

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader a présenté, mercredi à Rabat, les grandes lignes du programme de réforme de l’administration publique devant des ambassadeurs et diplomates accrédités au Maroc, représentant plus de 50 pays

Cette rencontre, organisée à l’initiative de la Fondation diplomatique du Maroc, a offert l’opportunité pour mettre en exergue l’approche adoptée par le ministère en matière de réforme de l’administration publique et les mesures entreprises dans le cadre du processus visant à répondre aux aspirations et attentes des citoyens et à promouvoir la performance et l’efficacité de l’administration.

Les diplomates de différents pays ont également pu s'informer sur les objectifs de cette réforme, notamment la mise en place d’un service public qualifié et capable de relever tous les défis et les contraintes, selon une vision anticipatives et une conception globale et unifiée.

Dans ce sens, Mohamed Ben Abdelkader a souligné que la réforme de l’administration tend à réaliser une mutation administrative, créer une administration efficiente et efficace, à travers la mise en œuvre d’une série de mesures concrètes et pragmatiques destinées à faciliter les interactions entre l’administration et ses usagers et la promotion des ressources humaines et des mécanismes organisationnels et gestionnaires

Il a également mis l’accent sur la simplification des procédures administratives, considérée comme un levier stratégique pour renforcer la transparence, mieux servir le citoyen et améliorer l’environnement des affaires, mettant en exergue les mesures d’urgences entreprises par son département, à savoir la dématérialisation des procédures administratives, à travers la généralisation des services en ligne et l’amélioration de l’accueil des usagers dans les administrations publiques marocaines

Mohamed Ben Abdelkader a aussi souligné l'importance de cette rencontre qui constitue une occasion de fournir des éclaircissements et des précisions sur les réformes de l’administration marocaine et ses enjeux stratégiques, estimant que la réforme de l’administration publique constitue un chantier prioritaire.

Pour sa part, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a indiqué que l’administration publique, vu le rôle important qu'elle joue au sein de la société, est appelée aujourd’hui à identifier et combler ses carences, qui impactent négativement sa relation avec le citoyen et entravent la création d’un climat propice pour la promotion et l’encouragement de l’investissement

L’administration publique constitue la pierre angulaire dans le processus de développement socio-économique global et durable, a-t-il noté, ajoutant qu’elle est considérée comme un levier stratégique pour renforcer la transparence, faciliter les interactions entre l’administration et ses usagers, mieux servir le citoyen et améliorer l’environnement des affaires.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités de la Fondation diplomatique du Maroc, organisées périodiquement au profit des ambassadeurs accrédités au Royaume et ce, en vue de renforcer les relations diplomatiques et soutenir toutes les instances et les institutions internationales pour relever les défis régionaux et internationaux.