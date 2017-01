Le prince William veut courir un marathon au Kenya

Le prince William et Kate Middleton assistaient récemment à une conférence de presse à Londres pour leur campagne, "Heads together", qui lutte contre les maladies mentales. Dans ce cadre, un marathon à Londres sera organisé en avril prochain, le "Virgin Money London Marathon", au profit de huit organismes caritatifs pour la santé mentale et auquel participeront des personnalités médiatiques outre-Manche. L'un d'entre eux, le présentateur de l'émission britannique Good Morning Britain Sean Fletcher, a lâché une sacrée confidence à propos du prince William - qui ne pourra pas courir pour des raisons évidentes de sécurité. "J'ai discuté avec lui et il a promis qu'un jour il participerait à un marathon au Kenya", a confié l'animateur. Une idée qui a bien fait rire la duchesse de Cambridge : "J'en ai ensuite parlé avec Kate, et elle m'a dit qu'elle attend de voir pour le croire !", a-t-il ajouté, plein d'humour.

Cette idée n'est pas sortie du chapeau : Pippa Middleton, soeur de Kate, a participé à un marathon du Kenya en mars 2016 au profit de Tusk Trust, comme l'a rapporté le site internet People. Il s'agit d'un organisme, parrainé par le prince William, qui oeuvre pour le développement de l'Afrique, la conservation des milieux naturels et la lutte contre la pauvreté.