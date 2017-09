Le prince William et son épouse Kate attendent leur troisième enfant

Kate Middleton n'a jamais caché son désir de fonder une famille nombreuse: le Prince William et son épouse ont annoncé lundi qu'ils allaient devenir parents pour la troisième fois en près de cinq ans.

Les supputations se sont révélées justes. Alors qu'on lui remettait en cadeau un accessoire pour nouveau-né lors d'un voyage officiel en Pologne en juillet, Kate avait blagué avec son mari sur la nécessité pour eux de "faire d'autres bébés", alimentant les rumeurs de troisième grossesse.

L'information a été confirmée lundi par le palais de Kensington,résidence londonienne du couple, déjà parents de George (4 ans) et Charlotte (2 ans). "Le duc et la duchesse de Cambridge sont très heureux d'annoncer que la duchesse de Cambridge attend leur troisième enfant", a-t-il annoncé dans un communiqué, sans préciser la date prévue de l'accouchement.

La reine Elizabeth II, grand-mère de William, et les membres des deux familles sont "ravis de cette nouvelle", a-t-il ajouté. Fille ou garçon, le futur bébé prendra la cinquième place dans l'ordre de succession au trône britannique, derrière le Prince héritier Charles, son fils William et les jeunes George et Charlotte.

Sa naissance relèguera le Prince Harry, frère de William, à la sixième place.