Le pavillon marocain sous les feux de la rampe au SENHABITAT

Le pavillon marocain mis en place dans le cadre de la deuxième édition du Salon international de l'habitat de Dakar (SENHABITAT), a attiré par son authenticité et la diversité des exposants de nombreux professionnels et particuliers, venus découvrir les potentialités du Royaume dans le domaine de l’habitat.

Etalé sur une superficie de 1000 m2, ce pavillon a combiné merveilleusement authenticité et modernité en mettant en avant le patrimoine architectural marocain tout en présentant les différentes filières du secteur de la construction au Maroc.

En définitive, cette forte participation des exposants marocains à ce salon tenu du 10 au 12 octobre, qui étaient au nombre de 50 sur un total de 120, témoigne de l’intérêt porté par le Royaume au marché sénégalais en particulier et africain en général, dans le sillage de la politique africaine du Royaume visant à partager son expérience dans les différents domaines avec les pays africains frères et amis dans un esprit gagnant-gagnant.

Des fédérations professionnelles à l’instar, entre autres, de l’Ordre national des architectes du Maroc, la Fédération du conseil et de l’ingénierie, l'Association professionnelle des cimentiers, la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics, des promoteurs immobiliers, des bureaux d’études (Laboratoire public d'essais et d'études/LPEE), des institutionnels à l'image de Maroc Export ou du groupe Al Omrane, outre des banques marocaines et des sociétés opérant dans le domaine de la construction et des bâtiments, étaient tous présents dans ce rendez-vous international de l'habitat.

Dans une déclaration à la MAP, le président du directoire du Groupe Al Omrane, Badre Kanouni a indiqué que la participation d'Al Omrane en tant qu’outil public de mise en œuvre des politiques étatiques dans le domaine de l’habitat et du développement du territoire à ce Salon international a permis de mettre en avant l’expérience et l’expertise marocaine.

"Dans le cade de ce Salon et de notre participation à ses conférences et panels, nous avons présenté l’expérience du Maroc et de son opérateur public, en l'occurrence Al Omrane", a-t-il relevé, notant que des contacts ont été noués avec plusieurs délégations africaines afin d’échanger les expériences et expertises dans le domaine de l’habitat.

Après avoir noté que le Maroc a mis en œuvre une politique claire dans le domaine de l’habitat, M. Kanouni a indiqué que le Groupe Al Omrane est l’opérateur qui porte, principalement, les programmes de l'Etat, à travers l'ensemble du territoire national en matière de lutte contre l’habitat insalubre et clandestin, les habitats menaçant ruine, la restructuration des quartiers sous-équipés et la mise à niveau des villes. De son côté, le directeur du Centre technique régional de Tensift de LPEE, Abbad-El-Andaloussi Younnes a indiqué, dans une déclaration similaire, que LPPE oeuvre à assister les autres laboratoires africains et accompagne les sociétés de construction qui travaillent en Afrique.

Il a indiqué que LPEE a réalisé diverses études de reconnaissance géotechnique et de formulation routière au Sénégal et en Guinée Conakry, outre des interventions en Afrique, notamment au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, au Cameroun, au Niger, au Mali, en Algérie et en Tunisie.

SENHABITAT a servi de tribune pour débattre des stratégies de promotion de l'habitat social au Maroc, de l'expérience du Groupe Al Omrane, en tant qu'outil stratégique de la politique publique dans le domaine de l'habitat et du financement de l’habitat social dans le Royaume.

Le Salon international de l’habitat de Dakar est, d'une part, une plateforme pour faire le point et envisager les perspectives dans le domaine de l'habitat et, d’autre part, une exposition de tous les professionnels du secteur.

La manifestation a servi aussi de cadre d'accueil d'un agenda riche de rencontres de réseautage et de plaidoyer, à l'image de la réunion de haut niveau des ministres africains sur l'habitat social et des ateliers qui se tiendront avec les acteurs du logement.