Le paiement par cartes bancaires a le vent en poupe

Le paiement par cartes bancaires s’incruste de plus en plus dans les mœurs des consommateurs marocains. Selon les données publiées par Bank Al-Maghrib (BAM), l’ensemble des opérations émises via ce mode de paiement est de 34 millions en 2015, pour une valeur de 16,6 milliards de dirhams (MMDH). Ce qui représente une amélioration de 14% en nombre et 13% en valeur.

A noter que les opérations réalisées sur les terminaux de paiement électroniques (TPE) ont représenté l’essentiel des paiements effectués par cartes bancaires au titre de l’année 2015.

Ainsi, ce mode de paiement a représenté une part de 82% des transactions effectuées, soit 4% de plus par rapport à l’exercice 2014. Le paiement sur GAB, avec une part de 10% contre 14,5% en 2014, est arrivé juste après.

Mais qu’on ne se réjouisse pas si vite. Et pour cause : en dépit de cette évolution, le ratio de paiement des porteurs marocains au Maroc reste très bas. Dans son rapport annuel sur les systèmes et les moyens de paiement et leur surveillance de 2015, BAM indique que celui-ci ne dépassait pas 12,53% en nombre et 7,29% en valeur à fin décembre 2015.