Le numéro vert pour les crimes de corruption fait tomber un gendarme

Le numéro vert mis par le ministère de la Justice à la disposition des citoyens a fait tomber, dernièrement, dans le piège un gendarme du village minier, Boulanoire, province de Khouribga, accusé d’avoir reçu un pot de vin de 500 DH d'un citoyen qu’il avait soumis au chantage et à la négociation.

Selon nos sources, les juges responsables du numéro vert anticorruption ont reçu un appel d'un citoyen les informant d’être soumis au chantage par un gendarme dans la province de Khouribga. Illico presto, une enquête a été lancée et a conduit à l'arrestation de la personne concernée en flagrant délit de recevoir la somme de 500 DH comme dessous-de-table.

A rappeler que les numéros de séries des billets de la modique somme ont été relevés avant que le citoyen ne les file au gendarme corrompu.

Une fois appréhendé, le mis en cause a été traduit par la police judiciaire devant le ministère public.

Notons que le ministère de la Justice avait mis en place le numéro vert anticorruption (08 00 00 47 47), pour que les citoyens dénoncent toute demande ou proposition de pot-de-vin dans un lieu indiqué. Ainsi, on arrête le concerné en flagrant délit, immédiatement, après l'appel téléphonique.