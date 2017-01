Le nouveau thriller, “Split”, en tête du box-office

Un nouveau thriller, "Split", avec James McAvoy dans le rôle d'un homme aux multiples personnalités, a pris la tête du box-office nord-américain, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. Kevin (James McAvoy) a plus de 20 personnalités mais l'une d'entre d'elles --surnommée "la bête"-- va dominer et le conduire à enlever trois adolescentes. Le film, réalisé par M. Night Shyamalan, qui a aussi réalisé "Sixième sens" et d'autres films d'horreur, a remporté pour sa sortie 40,2 millions de dollars.

Une autre nouveauté s'installe à la deuxième place, "xXx: Reactivated", avec 20 millions de dollars de recettes. Ce film d'action est le troisième opus de la franchise Xander Cage, et le deuxième où joue le très musclé Vin Diesel. "Les figures de l'ombre", qui rend hommage aux femmes scientifiques noires pendant la conquête spatiale américaine, redescend à la troisième place, en rapportant 16,2 millions de dollars ce week-end (84,2 millions en cinq semaines).

Ce long-métrage acclamé avec Taraji P. Benson, Octavia Spencer et Janelle Monae raconte le destin extraordinaire de trois scientifiques noires qui ont contribué au succès du programme spatial des années 1950 et 1960. Le dessin animé musical "Tous en scène" monte d'une marche à la quatrième place avec 9 millions de dollars (249,4 millions en cinq semaines).

La comédie musicale romantique "La La Land", phénomène des Golden Globes avec un record de sept statuettes et favori des Oscars, redescend à la cinquième place avec 8,35 millions de dollars (89,7 millions en sept semaines). Viennent ensuite "Rogue One", "Monster Cars", "Traque à Boston", "Le fondateur" et "Sleepless".