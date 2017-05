Le nouveau terminal de l'aéroport Fès-Saiss répondra aux besoins croissants dans la région

Le nouveau terminal de l’aéroport Fès-Saiss, que SM le Roi Mohammed VI a inauguré dimanche, vient "répondre aux besoins croissants du transport aérien au niveau de la région Fès-Meknès", a souligné, le directeur général de l’Office national des aéroports (ONDA), Zouhair Mohammed El Aoufir.

Ce terminal, qui permettra de rajouter une capacité additionnelle de 2 millions de passagers pour porter la capacité globale de l’aéroport à 2,5 millions de passagers, va "répondre aux besoins des quinze prochaines années de cette région", a estimé M. El Aoufir dans une déclaration à la presse à cette occasion, rapporte la MAP.

En 2016, 900.000 passagers ont transité par cet aéroport et les quatre premiers mois de 2017 connaissent une croissance de 14%, a-t-il précisé.

Le nouveau terminal a été construit sur une superficie de 28.000 m2 selon une "conception architecturale unique puisqu’il allie patrimoine architectural national marocain et beaucoup d’éléments contemporains et modernes", a-t-il poursuivi. D’un coût global de 471 millions de dirhams, ce terminal "permet de livrer des prestations et services de très haut niveau et de haute qualité au profit des passagers et des compagnies aériennes", a rassuré M. El Aoufir.

Cette année, quatre œuvres artistiques, créées par des artistes marocains et qui "permettent d’avoir un certain nombre d’éléments culturels sur la ville de Fès", jalonnent le parcours des passagers en commençant par le départ jusqu’à l’embarquement, a détaillé le DG de l’ONDA.