Le nouveau plan machiavélique des stipendiés

Un groupe de jeunes patriotes sahraouis marocains sont parvenus à mettre la main sur le nouveau plan du Polisario en vue de déstabiliser la région.

Le document diffusé sur la page Facebook de ces derniers revêt une grande importance, du fait qu’il détaille toutes les données du nouveau plan que les séparatistes ont concocté pour nuire à l’intégrité territoriale du Royaume et, notamment, les instructions spéciales que le prétendu ministère des Affaires étrangères a adressées à ses différentes représentations à travers le monde.

L’auteur du document en question ordonne ainsi à ces derniers d’adresser des courriers urgents au secrétaire général de l’ONU lui rappelant son soutien historique à l’indépendance des anciennes colonies portugaises, ses positions soutenant le peuple de Timor, sa responsabilité en tant que secrétaire général pour défendre les droits des peuples qui ne peuvent se défendre tous seuls, etc. Le document confirme également que des correspondances similaires doivent être adressées aux partis politiques du monde entier et notamment à ceux qui sont affiliés à l’Internationale socialiste, ainsi qu’aux représentants de la société civile, aux parlementaires et aux élus locaux.