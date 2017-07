Le nombre de morts dans les accidents a baissé de 6,64%

Approbation par la Chambre des représentants du projet de loi n°103.14 relatif

à la création de l'Agence nationale de la sécurité routière



Les données statistiques des cinq premiers mois de l’année 2017 ont révélé une baisse de 6,64% des victimes des accidents, en comparaison avec l’année 2016, a relevé, mercredi à Rabat, le Secrétaire d'Etat chargé du transport, Mohamed Najib Boulif.

S’exprimant lors des travaux de la 66ème session de l’Assemblée générale du comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC), il a souligné la nécessité de multiplier les efforts afin de réaliser les objectifs soulignés dans la stratégie nationale de la sécurité routière 2016-2017, approuvée par le Gouvernement, visant à diminuer le nombre des victimes des accidents de la circulation de 25% à l’horizon 2021 et de 50% à l’horizon 2026.

Par ailleurs, relevant que la période estivale nécessite une mobilisation globale pour réduire le nombre des accidents de la circulation, à travers la sensibilisation, la communication et le renforcement des instances et des équipements de la sécurité routière, il a appelé au renforcement des opérations de contrôle pour relever le défi de la période estivale et préserver les acquis, saluant les efforts déployés par l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine de la sécurité routière.

Le Secrétaire d’Etat a indiqué, par la même occasion, que la tenue de cette réunion coïncide avec l’approbation par la Chambre des représentants du projet de loi n°103.14 relatif à la création de l'Agence nationale de la sécurité routière, qui apportera un nouveau souffle au domaine de la sécurité routière, fondé sur la bonne gouvernance.

Au programme de cette réunion figurait la présentation d’un exposé sur le bilan des activités du Comité au cours de l’année 2016. Les participants ont examiné, à cette occasion, les différents points de l’ordre du jour, tout en présentant des propositions pour mettre à niveau la performance du Comité. Il a été procédé également à l’approbation des rapports annuels ainsi que les rapports organisationnels.