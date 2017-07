Le nombre d’abonnés mobiles estimé à 42 millions à fin juin

L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) a publié récemment les principaux indicateurs du secteur des télécoms au titre du deuxième trimestre 2017.

Il en ressort qu’au terme de la période analysée, le secteur a été marqué par la consolidation des parcs de la téléphonie mobile et la poursuite de la croissance du segment Internet.

En effet, selon les chiffres rendus publics par l’ANRT, le Maroc comptait à fin juin 2017 quelque 42,05 millions d’abonnés mobiles. Le parc de la téléphonie mobile s’est consolidé en enregistrant une légère hausse trimestrielle de 0,64% et annuelle de 1,48%.

A souligner que l’analyse des principaux indicateurs du secteur a également confirmé l’évolution constatée durant les derniers trimestres pour le parc mobile postpayé.

D’après le gendarme des télécoms, cette branche a atteint près de 3,2 millions d’abonnés, ce qui traduit une croissance annuelle de près de 11% et dénote un changement progressif du mode de consommation chez le client marocain. Ce dernier est porté essentiellement par les nouvelles offres post payées à «bas prix», lancées par les trois opérateurs mobiles, a précisé l’ANRT dans un communiqué.

Dans ce document, l’agence a fait état d’une hausse annuelle de 0,77% et trimestrielle de 0,44% du parc des abonnés mobiles prépayés qui aurait ainsi atteint 38,86 millions d’abonnés.

En ce qui concerne le parc des abonnés Internet, il s’est établi, à plus de 19,2 millions à fin juin 2017, en progression annuelle de 29%. « Sur un trimestre, ce segment enregistre près d’un million de nouveaux abonnements. La pénétration du service Internet dépasse ainsi 55% de la population marocaine », a relevé l’ANRT soulignant que l’essor de ce segment continue d’être porté essentiellement par les réseaux mobiles (3G/4G).

Des analyses de l’agence, il ressort que le parc des abonnés Internet mobile s’est établi à près de 18 millions. Ce segment aurait ainsi enregistré une croissance trimestrielle de l’ordre de 5,7%, ce qui équivaut à +965.000 nouveaux abonnements sur un trimestre. Sur l’année, la croissance aurait été de près de 31%, soit + 4.243.000 nouveaux abonnements.

En détail, il est ressorti que le parc Internet mobile 4G a atteint près de 4,7 millions de clients au 30 juin 2017. Ce qui traduit une amélioration de 37% par rapport au premier trimestre de la même année.

Le parc ADSL a, pour sa part, connu une croissance de 1% par rapport au premier trimestre de cette année et de 8% sur une année.

Selon les tableaux de bord de l’ANRT, le parc des abonnés fixes a poursuivi sa tendance baissière au cours du deuxième trimestre 2017 et marqué une baisse annuelle de 3,7%. Il s’est ainsi établi à plus de 2 millions d’abonnés dont près de 245.000 en mobilité restreinte.

A noter aussi que durant ce deuxième trimestre 2017, le nombre moyen de minutes mobiles consommées par client par mois a atteint 109 minutes à fin juin 2017, contre 112 minutes une année auparavant.

« Quant au segment fixe, l’usage moyen sortant mensuel baisse de 5% entre fin juin 2016 et fin juin 2017, passant de 124 à 118 minutes par mois », a constaté l’ANRT qui attribue ces légers reculs essentiellement à la baisse du trafic international (sortant et entrant).

Dans ses analyses, l’ANRT s’est aussi intéressée au revenu moyen par minute (ARPM). Ainsi, en ce qui concerne le segment mobile, il s’est établi à 0,23 DHHT/min à fin juin 2017, soit une quasi-stagnation par rapport à juin 2016. Alors qu’il est passé de 0,95 à 0,98 DHHT/min pour le segment fixe équivalant à une légère hausse.

Au 30 juin 2017, l’ANRT a noté que le revenu moyen par client Internet s’est établi à 25 DHHT/mois (vs 24 DHHT au 30 juin 2016).

Pour sa part, le revenu moyen de l’Internet mobile s’est établi à 20 DHHT/client à fin juin 2017, confirmant la dynamique observée sur ce segment depuis l’année dernière. La hausse a été de 18%.