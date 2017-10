Le mystère pèse toujours sur le mobile du tueur de Las Vegas

Le mystère pèse toujours sur le mobile de Stephen Paddock, comptable retraité auteur de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis. Interrogé dans la soirée mardi sur un hypothétique lien entre le tireur et l'organisation Etat islamique (EI), qui a revendiqué l'attaque ayant fait 58 morts et plus de 500 blessés, Donald Trump a simplement répondu: "Je n'en ai aucune idée".

Avant de marteler, devant les journalistes à bord d'Air Force One et sur Twitter, que Stephen Paddock était "dément", un "malade".

"Nous n'avons encore écarté aucune piste dans cette enquête", a déclaré dans la soirée le shérif adjoint de Las Vegas, Kevin McMahill. Le bilan de 59 morts donné précédemment par la police incluait le tueur, a-t-il précisé en conférence de presse.

Mais les autorités américaines n'ont pour l'heure fait état d'aucun lien entre ce retraité âgé de 64 ans, vivant dans une petite ville tranquille du Nevada, et les jihadistes de l'EI.

"Nous progressons, mais je n'ai pas encore toutes les réponses", avait plus tôt admis le shérif de Las Vegas, Joseph Lombardo.

Une chose est certaine: l'attaque était "évidemment préméditée". "Je suis sûr qu'il avait anticipé tout ce qu'il a fait", a dit le shérif Lombardo.

Outre la vingtaine d'armes à feu retrouvées dans sa suite de l'hôtel Mandalay Bay, la police a confirmé avoir trouvé deux caméras ou appareils photos, installés dans le couloir, ainsi qu'un autre placé sur l'œil-de-bœuf de sa chambre, afin de surveiller l'arrivée des forces de l'ordre.

La police a également confirmé dans la soirée l'authenticité de photos de la chambre publiées par une chaîne locale de Boston et par l'hebdomadaire allemand Bild, montrant plusieurs fusils d'assaut, des dizaines de cartouches au sol, et le corps du tueur.

Ce dernier s'est suicidé avant l'arrivée des policiers dans la chambre.

Au total, selon la police, Stephen Paddock aurait tiré entre neuf et onze minutes sur les 22.000 spectateurs du festival en plein air Route 91 Harvest, depuis le 32e étage du Mandalay Bay.

Le shérif a refusé de confirmer le temps mis par la police pour forcer la porte de la chambre, se bornant à vanter l'action de ses hommes, de concert avec le service de sécurité de l'hôtel, dont un vigile a été blessé à la jambe par Stephen Paddock, à travers la porte. Donald Trump a à plusieurs reprises qualifié la rapidité de l'intervention de "miracle".

Comptable et gérant d'appartements à la retraite, Stephen Paddock était un habitué des hôtels-casinos où il pariait des sommes très importantes et où il pouvait vivre pendant des mois, selon son frère Eric.

Etrange et reclus, d'après ses voisins, il était devenu millionnaire grâce à des investissements immobiliers, a dit son frère. Il a vécu en Californie, au Texas et en Floride avant de s'installer dans le Nevada il y a deux ans.

Inconnu des services de police, il a accumulé dans la plus grande discrétion un arsenal de 47 fusils et armes de poing, selon les derniers chiffres de la police, des explosifs et des milliers de munitions. Pour les enquêteurs, il était un "loup solitaire".

Stephen Paddock avait une petite amie, Marilou Danley, une Australienne de 62 ans d'origine philippine, ancienne employée de casinos. Elle se trouverait aux Philippines, selon la police, qui après avoir d'abord indiqué qu'elle n'était pas "soupçonnée", l'a qualifiée mardi de "témoin d'intérêt pour l'enquête".

Le père du tueur était un braqueur de banques qui s'est évadé de prison dans les années 1960 avant d'être rattrapé.

NBC News a révélé, citant des sources policières, que Stephen Paddock avait viré 100.000 dollars sur un compte bancaire aux Philippines la semaine précédant son crime, et qu'il avait parié un total de 160.000 dollars dans des casinos ces dernières semaines.

Stephen Paddock était arrivé à l'hôtel Mandalay Bay jeudi dernier, où il avait réservé une suite surplombant le festival, à quelques centaines de mètres. Il y a discrètement apporté ses armes sans que les employés ne s'en aperçoivent.

Douze de ses fusils d'assaut étaient équipés d'un dispositif permettant de passer en tir automatique pour de longues rafales.

Les policiers ont également découvert des armes à feu à son domicile de Mesquite, à quelque 120 km de Las Vegas, ainsi que des explosifs et des milliers de balles. Dans son véhicule, ils ont trouvé du nitrate d'ammonium, un engrais qui peut servir à fabriquer des explosifs.

Par ailleurs, la petite amie du tueur de Las Vegas Stephen Paddock, de retour mercredi aux Etats-Unis, était entendue par le FBI pour tenter d'éclaircir le mobile du carnage qui a fait 58 morts et plus de 500 blessés, la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis.

Dans une Amérique en deuil, émue par les portraits de victimes que les médias commençaient à diffuser, le président Donald Trump était attendu mercredi à Las Vegas pour y rencontrer des blessés ainsi que les forces de l'ordre. Il a qualifié le tueur de "malade" et de "dément".

"Nous allons voir des gens convalescents, certains des survivants. C'est vraiment horrible rien que d'y penser, vraiment horrible", a dit M. Trump mardi soir.

La petite amie du tueur, Marilou Danley, 62 ans, dont l'avion en provenance des Philippines s'est posé à Los Angeles mardi soir, est considérée par le FBI comme un "témoin d'intérêt pour l'enquête" et demeure libre d'aller et venir, ont souligné les médias américains.