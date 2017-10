Le musée Yves Saint Laurent, un édifice exceptionnel pour le rayonnement culturel du Maroc

Le musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm) constitue un édifice exceptionnel permettant de contribuer au rayonnement culturel du Maroc, a souligné, samedi à Marrakech, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj.

Dans une déclaration à la presse à l'occasion de l’inauguration de ce musée par SAR la Princesse Lalla Salma, M. Laaraj a indiqué que ce musée permettra de conforter la place des musées gérés par le secteur privé et constituera, également, un facteur catalyseur pour les musées nationaux.

Dans ce cadre, il a relevé que l'inauguration de cet édifice culturel reflète l'importance des musées dans les politiques publiques du Royaume et qui jouissent d’une place exceptionnelle, surtout que ces monuments contribuent au rayonnement culturel du Maroc à l’échelle internationale.

Pour sa part, le directeur du mYSLm, Björn Dahiström, a souligné que "celui de Marrakech est le premier musée de mode sur le continent africain qui porte le nom d’Yves Saint Laurent", l'un des plus grands couturiers du 20ème siècle qui a eu "un véritable coup de foudre pour la ville de Marrakech, tout en disant avoir découvert la couleur". "Plus qu’un musée, c'est vraiment un centre culturel", a-t-il affirmé, ajoutant que ce musée, qui ouvrira ses portes au public le 19 octobre courant, constitue un carrefour et un vrai forum de rencontres de toutes les cultures à l’image du Maroc.

M. Björn Dahiström a, en outre, relevé que ce musée qui a été voulu et financé par la Fondation Jardin Majorelle, est un bâtiment de 4.000 m² conçu par des architectes de Studio KO, accueille une salle d’exposition temporaire, un auditorium qui est un lieu polyvalent dédié à l’organisation des concerts, des colloques, des rencontres autour de la mode et un lieu de retransmission en direct des opéras, ainsi qu’un lieu de projection du cycle du cinéma, outre une bibliothèque de recherche rassemblant 5.000 ouvrages relatifs à la culture amazighe, la culture arabo-andalouse et à la mode, une librairie et un café.