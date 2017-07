Le moral des ménages en amélioration

Calculé sur la base de soldes d’opinion, le moral des ménages s’est de nouveau amélioré au regard des résultats de la dernière enquête de conjoncture qui révèle une nette amélioration au deuxième trimestre de 2017.

L'indice de confiance des ménages (ICM) s’est établi à 85,8 points, au lieu de 78,2 points un trimestre auparavant et de 75,7 points le même trimestre de l’année précédente, selon les conclusions de l’enquête menée par le Haut-commissariat au plan (HCP).

Comme au premier trimestre de cette année, l’enquête fait état d’une amélioration des composantes de l’ICM qui, pour rappel, portent sur la perception par les ménages de l’évolution du niveau de vie, du chômage, de l’opportunité à effectuer des achats de biens durables et de leur situation financière.

En ce qui concerne le solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie, il est resté négatif, à moins 8,1 points, au lieu de moins 12 points le trimestre précédent et de moins 15,2 points une année auparavant. Globalement, 40,1% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie et 32,1% une amélioration, a noté le HCP.

Pour les 12 prochains mois, près d’un quart des ménages (24,4%) s’attendent à une dégradation du niveau de vie, 40,1% à un maintien au même niveau et 35,5% à une amélioration. Le solde d’opinion garde son niveau positif passant à 11,1 points, au lieu de 5,7 points le trimestre précédent et moins 7,6 points une année auparavant.

Au niveau du chômage, la perception des ménages a été moins négative au deuxième trimestre de 2017. Le HCP rapporte que 69,8% contre 15,5% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois.

« Le solde d’opinion est resté ainsi négatif, à moins 54,3 points, en amélioration aussi bien par rapport au trimestre précédent où il était à moins 64,9 points que par rapport au même trimestre de l’année précédente où il a enregistré moins 69,0 points », a-t-il constaté.

Même au niveau de l’opportunité d’achat des biens durables, l’opinion des ménages a été moins négative sur la période étudiée, selon l’organisme public chargé des statistiques qui a noté que 53,8% contre 25,7 % des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables.

Ainsi, l’institution dirigée par Ahmed Lahlimi a indiqué que « le solde d’opinion relatif à cette composante est resté négatif, passant à moins 28,2 points, après avoir été de moins 40,0 points le trimestre précédent et moins 34,8 points le deuxième trimestre de 2016 ».

S’agissant des finances des ménages, il ressort que 58,2% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 33,6 % déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 8,2 % affirment épargner une partie de leur revenu.

L’enquête a relevé que le solde d’opinion relatif à la situation financière actuelle des ménages est resté ainsi négatif, à moins 25,3 points, avec une amélioration par rapport au premier trimestre de 2016 et une détérioration par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière où il était respectivement de moins 27,8 points et de moins 23,0 points.

Si 32,8% contre 16,2% des ménages considèrent que l’évolution de leur situation financière au cours des 12 derniers mois s’est dégradée, le regard sur l’avenir de la situation financière des mêmes ménages demeure optimiste.

En effet, « 34,6% contre 12,5% des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière au cours des 12 prochains mois. Le solde d’opinion est resté ainsi positif à 22,1 points, en nette amélioration aussi bien par rapport au trimestre précédent où il était à 13,4 points que par rapport au même trimestre de l’année précédente où il a enregistré 2,3 points », selon le HCP.

A noter que l’enquête, qui a porté également sur l’évolution d’autres indicateurs trimestriels de la conjoncture, a révélé que 20,5% des ménages s’attendent à épargner au cours des 12 prochains mois.

Ainsi, le HCP a noté que le solde d’opinion est resté négatif, à moins 59,1 points, après avoir été de moins 64,1 points le trimestre passé et de moins 66,6 points une année auparavant.

S’agissant des prix des produits alimentaires, l’organisme a rapporté que « 87,5 % des ménages estiment que les prix des produits alimentaires ont augmenté au cours des 12 derniers mois au moment où seuls 1,1% ont ressenti une diminution », soulignant ainsi que le solde d’opinion est resté négatif, à moins 86,4 points, après avoir été de moins 86,8 points le trimestre précédent et de moins 87,9 points une année auparavant.

La tendance devrait rester la même au cours des 12 prochains mois, selon 77,1% des ménages qui pensent que les prix des produits alimentaires devraient continuer à augmenter.

Ainsi, « le solde d’opinion est resté négatif, se situant à moins 74,5 points, au lieu de moins 77,7 points enregistrés un trimestre auparavant et moins 77,3 points une année passée », a noté le HCP.