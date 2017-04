Le monde de l’éducation fait son cinéma à Fès

L'Académie régionale pour l'éducation et la formation de la région de Fès-Meknès, en partenariat avec l’Association de la créativité cinématographique et du théâtre, organise du 27 au 29 avril courant la seizième édition du Festival national du film éducatif, et ce au Centre régional des rencontres et des formations Moulay Slimane de Fès. Selon la direction du festival, les résultats des qualifications ont permis la sélection de quatre films du pôle des académies régionales de Marrakech, Safi-Béni Mellal, Khénifra et Souss- Massa, sept films du pôle composé des académies de Casablanca, Settat, Tanger, Tétouan, Al Hoceima, Rabat, Salé et Kénitra et sept autres du pôle constitué des académies de Drâa-Tafilalet et de Fès-Meknès.

Le processus de sélection s’est poursuivi au cours de la semaine pour départager le quatrième pôle constitué des académies de Dakhla, Oued Eddahab, Laâyoune, Sakia El Hamra et Guelmin.

Un colloque national sous le thème: «Les perspectives pour le film éducatif à la lumière de la vision stratégique 2015-2030» figure au programme au même titre que des ateliers sur l'écriture de scénarios et les techniques de production.

Plusieurs artistes et personnalités du monde du cinéma éducatif seront honorés lors de ce festival.