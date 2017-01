Le label "Pavillon vert" décerné à l'école la Princesse Lalla Meryem à Erfoud

Le label "Pavillon Vert" a été décerné à l'école la Princesse Lalla Meryem à Erfoud dans le cadre du programme "Eco-école" mené par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'environnement, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle.

Intervenant lors de la cérémonie officielle de la levée du "Pavillon Vert", qui s’est déroulée lundi en présence notamment du wali de la région Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Mohamed Fanid, le directeur provincial de l'éducation nationale et de la formation, Abderrazak Ghazaoui, a exprimé sa fierté de voir cet établissement pédagogique de la ville d’Erfoud adhérer au programme "Eco-école", soulignant l'importance de faire de l'école un espace qui encourage les élèves à respecter l'environnement.

Pour sa part, la représentante de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'environnement, Kenza Khellafi, a mis en exergue les efforts déployés par son institution en vue de sensibiliser les générations montantes à la nécessité de protéger l’environnement, saluant le personnel administratif et pédagogique de l'école primée pour cet exploit et son implication effective au programme "Eco-école" à travers la réalisation de ses trois axes, à savoir la gestion des déchets, l'économie de l'eau et l'économie de l'énergie.